بروتوكول تعاون بين نقابة الإعلاميين وجامعة بدر لتبادل الخبرات

وقع الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ والدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر بروتوكول تعاون يشتمل على كافة الأنشطة العلمية والبحثية والتدريبية بغية تحقيق عدة أهداف بين الطرفين فى العديد من المجالات "الإعلام" "والإنتاج" "والتوزيع التليفزيون الإلكترونى" وتبادل الخبرات، بجانب الاستفادة من الإمكانيات البشرية بينهم.

وبموجب البروتوكول، تستعين جامعة بدر بالخبرات الإعلامية والتى تحددها النقابة لإدارة القنوات والإذاعات والمواقع الخاصة بالجامعة والمرخص بها.

تهتم نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعده بالإدارة العلمية والاستعانة ببيوت الخبرة فى البحث العلمى المتمثلة فى الجامعات المصرية الرسمية والخاصة.

وفى ذات الوقت تقدم النقابة كل خبرتها وإمكانياتها للمساعدة الإعلامية لكل المؤسسات التى ترغب فى التعاون مع نقابة الإعلاميين.

وشهد توقيع البرتوكول من الجانبين محجوب سعدة، سكرتير عام نقابة الإعلاميين ودكتورة جيهان زهران مدير مركز الشركاء والعلاقات الخارجية دكتور أحمد وحيد عميد كلية الفنون التطبيقية ودكتورة جيهان الريفي رئيس قسم الوثائق والجرافيك كلية الفنون التطبيقية ودكتورة دعاء حاتم، الاستاذ بكلية الفنون التطبيقية.