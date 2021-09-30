محمد بن راشد: «إكسبو 2020» سيكون محطة جديدة للإمارات نحو المستقبل

أكد الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي نائب رئيس دولة الإمارات، الخميس، أن الإمارات ستقدم خلال الأشهر المقبلة أجمل تجربة إنسانية وثقافية وحضارية واقتصادية عالمية.

وقال نائب رئيس دولة الإمارات، خلال كلمة له مساء اليوم بمناسبة تدشين إكسبو 2020 دبي، انه سيكون محطة جديدة تدشنها الإمارات اليوم في مسيرة المستقبل التي ستنطلق بتسارع أكبر من أي وقت مضى.

وأضاف نائب رئيس دولة الإمارات "إكسبو 2020 دبي يعين على اكتشاف آفاق جديدة من التعاون وبناء جسور الثقة بين الشعوب وتعزيز العمل المشترك لبناء مستقبل أفضل للبشرية".

وقال محمد بن راشد ان انطلاق إكسبو 2020 دبي دفعة قوية لمسيرة التعافي عالمياً لحقبة ما بعد جائحة كورونا ضمن مرحلة تستلزم توحيد الجهود والرؤى والإمكانات والأهداف.

وأكد حاكم دبي أن الإمارات تثبت للعالم أنها دولة على قدر التحديات، وأنها الأقدر على الخروج من الأزمات عبر خلق الفرص وصُنع الأمل.

ما هو إكسبو 2020

واعتبارا من أول أكتوبر 2021، وعلى مدى ستة أشهر ستجتمع أكثر من 190 دولة مشاركة بما في ذلك كل بلد أفريقي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتوسيع الآفاق وتبادل الأفكار التي تلهم للتحرك من أجل مواجهة التحديات الواقعية وتحفيز التغيير الإيجابي.

وسيفتح إكسبو 2020 أسواقا جديدة، وفرصا لا تضاهى لكل الدول للوصول إلى جمهور عالمي، والبحث عن استثمارات وتشكيل شراكات جديدة من شأنها تنشيط اقتصاداتها.

وللمرة الأولى في تاريخ إكسبو الدولي الممتد منذ 170 عاما تشارك كل دولة أفريقية بجناحها الخاص وستمثل المشاركة الأفريقية في إكسبو 2020 دليلا واضحا على العلاقة الراسخة بين دولة الإمارات وأفريقيا، تلك العلاقة الآخذة في الازدهار والقائمة على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة.

ويتوقع أن يتضاعف تعداد سكان أفريقيا الذي يبلغ حاليا 1.3 مليار نسمة بحلول منتصف القرن الحالي ليصل إلى أربعة مليارات بحلول عام 2100.

وستبرز تداعيات هائلة داخل القارة وخارجها نتيجة للطريقة التي تتفاعل بها القارة مع إنجازاتها وتتغلب على التحديات الماثلة أمامها – من جائحة صحية عالمية إلى تغير مناخي، ومن إمدادات الغذاء المستدامة إلى حصول الجميع بشكل متساو على حقوق الإنسان الأساسية والتعليم والتحول الرقمي والرعاية الصحية.