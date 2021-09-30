تموين جنوب سيناء: معاينات مبدئية لمشروع جمعيتى للمرحلة الرابعة خلال أيام

أكد المهندس إبراهيم الحارون وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، أنه خلال أيام سيتم إرسال الكشوف التي تم قبولها لمشروع «جمعيتي» للمرحلة الرابعة من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية المتمثلة في إدارة مشروع جمعيتي برئاسة السيد أحمد كمال مدير مشروع جمعيتي ومعاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وأضاف في تصريح لـ«الدستور» أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء أرسلت كشفا بـ9 متقدمين لمشروع «جمعيتي» المرحله الرابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وهم المسجلين في قاعدة البيانات بديوان عام الوزارة لاختيار الأفضلية من بين المتقدمين حسب المكان الأكثر احتياجا، لافتا إلى أنه قد يكون في المكان الواحد أكثر من متقدم وفي هذه الحالة يتم اختيار متقدم واحد لخدمة المنطقة ويتم استبعاد الآخرين من خلال رصدهم في كشوفات.

وأضاف وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء أن وزارة التموين سترسل كشف بالأسماء التي تم اختيارها من بين المتقدمين لمشروع «جمعيتي» للمرحلة الرابعة حتى يتسنى عمل المعاينات المبدئية وهي تعتبر موافقة مبدئية من جانب الوزارة.