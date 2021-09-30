الخميس 30 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الموت يُفجع الفنان الشاب عمرو رمزى

عمرو رمزي
عمرو رمزي

أعلن الفنان عمرو رمزي، الخميس، وفاة والدته بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابه الرسمي بفيسبوك.

وكتب رمزي عبر حسابه الرسمي قائلاً:" البقاء لله.. أمي في رحاب الله"، ولم يعلن رمزي عن موعد صلاة الجنازة أو تفاصيل الدفن، ومن المنتظر أن يقوم الفنان الشاب بالإعلان عن موعد العزاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

ولد عمرو رمزي في 17 يوليو 1981 بمدينة المنصورة وكانت أوائل بطولاته السينمائية فيلم فوبيا، بمشاركة رامي غيط وتأليف خالد الشيباني وإخراج إبرام نشأت وفيلم أسد سينا، بمشاركة رامي وحيد تأليف عادل عبدالعال وإخراج حسن السيد.

حصل عمرو على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة وبدأ حياته الفنية من خلال فرقة مسرحية تتكون من 100 شخص، ثم عمل لفترة في المركز القومي للسينما وعمل كمخرج مساعد في التليفزيون المصري وقناة OTV وقام بالتمثيل باشتراكه في ثماني مسرحيات منها (الملك هو الملك ود. فاوست) في التليفزيون.

قدم عمرو مسلسلا كوميديا قصيرا على الفضائية المصرية اسمه "أكشن تاني مرة" وسهرة تليفزيونية "شباب آخر زمن" وتمكن عمرو من النجاح أيضا كمذيع فقدم واحدا من أفضل البرامج الكوميدية التي تعتمد على خداع النجم الضيف وهو برنامج "حيلهم بينهم" ونجح العمل وترك صدى كبيرا في مصر والعالم العربي.

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