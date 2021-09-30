الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السفارة الأمريكية: شحنة اللقاحات لمصر تؤكد أن الحكومتين جنبًا إلى جنب

وفد الولايات المتحدة
وفد الولايات المتحدة

رحبت القائمة بأعمال السفيرالأمريكى فى القاهرة نيكول شامبين ومساعد وزير الصحة الدكتور محمد حسانى بوصول الشحنة الأولى من لقاحات كورونا من شركة فايزر إلى القاهرة.

وتُعد الشحنة التى تبلغ 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر تبرعا مباشرا من الولايات المتحدة إلى مصر من خلال مبادرة كوفاكس، حيث ستساعد هذه اللقاحات فى حماية المصريين من الكورونا ومنع انتشار سلالات جديدة خطيرة من الفيروس.

وأثناء مراسم وصول الشحنة التى حضرها أيضًا الشركاء من شركة فايزر ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف، صرحت القائمة بأعمال السفير الأمريكى نيكول شامبين قائلة وفقا لبيان من السفارة الأمريكية بالقاهرة: "يسعدنى أن أرحب بوصول شحنة اللقاحات، وهى تبرع مباشر يقدر بـ 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر من شعب الولايات المتحدة إلى الشعب المصري.. تعمل حكوماتنا وشعبنا جنبًا إلى جنب، كل يوم، لمكافحة فيروس كورونا. ففى بداية انتشار الوباء، أرسلت مصر إمدادات طبية إلى الولايات المتحدة.

-الولايات المتحدة تقدم لمصر الوراق الاتحاد مليون جرعة لقاح كورونا شركة

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