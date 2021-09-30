الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تنظيم الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز سبل التعاون المشترك

حسام الجمل
حسام الجمل

استقبل حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الخميس، وفدًا رفيع المستوى من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، برئاسة الدكتور علي المؤيد، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات بجمهورية العراق الشقيق وعضوية عدد من قيادات الهيئة.

وعقد الجانبان اجتماعًا موسعًا تم خلاله بحث ومناقشة آليات التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال تنظيم الاتصالات والأطر الخاصة بحوكمة خدمات الاتصالات بالسوق، كما استعرض الجانبان مجالات وفرص التعاون المشتركة، وأنشطة وبرامج التعاون الثنائي.

فى بداية الاجتماع، أكد حسام الجمل قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين الجانبين مشددًا على توافر الإرادة السياسية لدى الدولتين لدفع أطر تنمية وتعزيز التعاون المشترك في مجال تنظيم الاتصالات.

أشار المؤيد على حرص هيئة الاتصالات والإعلام العراقية على تبادل الخبرات مع الجانب المصري لما له من خبرة واسعة وانجازات دولية في مجال تنظيم الاتصالات.

وناقش الاجتماع عددًا من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تخطيط وإدارة الطيف الترددي والموارد التقنية وتعظيم الاستفادة منها، والأطر واللوائح التنظيمية ومدى تلبيتها لمطالب الأسواق في ضوء التقنيات الحديثة والمتسارعة، والتنسيق المتبادل على مستوى المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية.

فى ختام الاجتماع، جدد الجمل تأكيده على توجيهات الحكومة المصرية الرامية لتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في الجانب العراقي، مشيرًا إلى دعمه الكامل لاستمرار اجتماعات الخبراء من الجانبين في المرحلة المقبلة، مما يُساعد في تنمية وتطوير خدمات سوق الاتصالات بالبلدين.

وجدد الجمل تأكيده على توجيهات الحكومة الرامية لتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في الجانب العراقي، مشيرًا إلى دعمه الكامل لاستمرار اجتماعات الخبراء من الجانبين في المرحلة المقبلة ما يساعد في تنمية وتطوير خدمات سوق الاتصالات بالبلدين.

تنظيم الاتصالات مصر العراق العلاقات المشتركة الاتصالات تكنولوجيا

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