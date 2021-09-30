نافيًا تدهور صحته.. محمد منير يغادر مطار القاهرة متجهًا إلى إسبانيًا

غادر الفنان محمد منير، مساء الخميس، مطار القاهرة الدولي متجهًا إلى 3 دول أوروبية، على أن يعود إلى القاهرة بعد جولة فنية يزور فيها إسبانيا وألمانيا وسويسرا مطلع أكتوبر المقبل.

وظهر الكينج في صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، نافيًا الشائعات التي تناولت تدهور حالته الصحية، ليكون قادرًا على الغناء بشكل جيد خلال جولته الفنية.

ويحضر الكينج محمد منير خلال الأيام الجارية لمفاجأة كبيرة لجمهوره في مصر والوطن العربي من خلال دويتو غنائي يستعد لتسجيله بعنوان "مين يستاهلك"، بمشاركة حميد الشاعري، وفي السطور التالية نرصد تفاصيل الدويتو الجديد بين النجمين الكبيرين وموعده.

كانت آخر أعمال المطرب محمد منير هى أغنية "اللي باقي من صحابي" التي كتبها الشاعر أحمد حسن راؤول، وحققت نجاحًا كبيرًا، بينما يقدم عدد من المطربين خلال الفترة الحالية عددا كبيرا من الألبومات والأغاني، تزامنًا مع فصل الصيف الحالي الذي يشهد حالة رواج كبيرة من جانب السوق الغنائية، وينتظر طرح عدة أعمال أخرى خلال الأيام المقبلة والتي ستكون مع بداية من سبتمبر المقبل حيث تتوالى الأعمال تباعًا.