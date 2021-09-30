معهد اللغة القبطية بالمنيا يعلن قبول دفعة جديدة من الدراسين

أعلن معهد إقلاديوس لبيب للغة القبطية بإيبارشية بالمنيا قبول دفعة جديدة من الدراسين، وذلك تحت رعاية الأنبا مكاريوس أسقف المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

أشار المعهد في بيانه اليوم، إلى أن نظام الدراسة بالمعهد سيستمر على مدار عامين وتقسم السنة الدراسية على فصلين دراسيين.

تابع أن المواد الدراسية التي يدرسها الطلاب المعهد هى اللغة القبطية وترجمة قبطية ولغة يونانية وهيروغليفي وحضارة وأدب قبطي ومخطوطات قبطية وخط قبطي ونصوص ليتورجية قبطية، مضيفًا أن الدراسة بالمعهد هى يوم واحد فقط، وهو يوم السبت من كل أسبوع بمدرسة الأقباط الابتدائية ويشمل اليوم 3 محاضرات.

ويراعي المعهد مواعيد الدراسة وامتحانات الطلبة بحيث لاتتعارض مع الدارس وتبدأ الدراسة هذا العام من يوم السبت 16 اكتوبر المقبل وتوجد استمارات الالتحاق بالمعهد بمكتبة مطرانية المنيا.

أوضح المعهد أنه من ضمن شروط الالتحاق بع أن يكون الملتحق من محبي اللغة القبطية ولدية الرغبة الجادة في تعلمها وأن يكون لديه الاستعداد الكامل لتعليمها للاخرين في الكنيسة التي يخدم بها بعد انتهاء فترة الدراسة ويلتزم الملتحق بحضور جميع المحاضرات وفي حالة تجاوزه نسبة الغياب عن 25% لا يسمح له بأداء الامتحان.