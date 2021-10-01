الجمعة 01 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد إطلالتها الجريئة.. سر تصدر هيفاء وهبي تريند جوجل

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

أثارت الفنانة هيفاء وهبي ضجة كبيرة مساء أمس الأربعاء بعد ظهورها الأخير، حيث أطلت بإطلالة جريئة ومثيرة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» وحسابها الرسمي على «انستجرام»، مما جعلها تتصدر تريند جوجل خلال ساعات قليلة من مشاركتها جلسة التصوير.

 

ردود الأفعال على إطلالة هيفاء وهبي

وتفاعل جمهور هيفاء وهبي مع إطلالتها الجريئة ووصفوها بإنها رمز للأنوثة والرقة، ولم تقتصر التعليقات على جمهور هيفاء فقط بل حرص عدد كبير من نجوم الفن على الإشادة بإطلالتها، حتى أنهم وصفوها بشكل طريف وأطلقوا عليها لقب “البطل”، حيث أعاد عدد من الفنانين نشر جلسة التصوير مع تعليق “البطل الحقيقي وصل”.

سر تصدر هيفاء وهبي تريند جوجل

وحرصت هيفاء وهبي على نشر أحدث جلسة تصوير خضعت لها داخل “الاسانسير” في العاصمةا للبنانية بيروت التي غادرت لها خلال الأيام الماضية بعد انتهاءها من سلسلة حفلاتها الغنائية بالقاهرة وقضاءها عطلة صيفية بالساحل، وظهرت هيفاء خلال الصور وهى ترتدي فستانًا أسود قصيرًا داخل المصعد الكهربائي، وانهالت التعليقات على الصور من الجمهور بين مؤيد ومعارض لإطلالتها الجريئة.

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هيفاء وهبى بإطلالة جريئة من داخل الأسانسير بلبنان (صور)

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هيفاء وهبى توجه رسالة إلى متابعيها

آخر أعمال هيفاء وهبي الفنية

وقامت هيفاء وهبي بإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا في شهر أغسطس الماضي، وذلك في العلمين الجديدة قدمته الإعلامية بوسى شلبى وحضره عدد من الشخصيات العامة، وعلى رأسهم أكرم حسني، محمد ثروت وحرمه، عماد زيادة وحرمه، نجم مسرح مصر حمدي الميرغني وحرمه الفنانة إسراء عبدالفتاح، أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي.

وشهد تواجد مغنى المهرجانات حمو بيكا الذى حرص على توجيه التحية للنجمة اللبنانية أثناء غنائها على خشبة المسرح، لترد هيفاء التحية له: "محدش يزعل حمو بيكا حبيبي أنا بشوف معظم فيديوهاته.. أنتم اللي بتستفزوه" وقبيل مصافحتها له سألته قائلة: "أنت اتطعمت" ليرد بيكا عليها قائلًا: "أيوه يا نجمة".. ومقطع من أغنية "أنت معلمة في الطعامة والشياكه".

واكتفت هيفاء وهبى خلال العام الجارى بعمل واحد تمثل فى أغنية شاركت بها مع الفنان أكرم حسنى، وهى أغنية "لو كنت"، التى حققت نجاحًا فور طرحها خلال وقت سابق من العام الجارى.

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