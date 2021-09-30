الخميس 30 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الجمعة.. ضعف المياه لمدة 24 ساعة فى بعض قرى أبوالنمرس بالجيزة

ضعف المياه
ضعف المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن ضعف المياه في 6 قرى بمركز أبوالنمرس، اعتبارًا من يوم الجمعة الساعة 10 مساءً حتي السبت الساعة 10 مساءً، نظرًا لأعمال الصيانة الدورية بمحطة المياه، وسيتم توقف المروق رقم ١ لمدة ٢٤ ساعة لزوم العمرة السنوية.

أضافت الشركة أن المناطق المتضررة هى بني يوسف والحرانية وزاوية مسلم وشبرامنت وطموه والمنوات، وأهابت بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

ودبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من تليفون أرضي.

يوسف مستشفيات خلال توقف بنى يوسف حالة مياه الشرب والصرف الصحي شركة مركز العمرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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