الجمعة.. ضعف المياه لمدة 24 ساعة فى بعض قرى أبوالنمرس بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن ضعف المياه في 6 قرى بمركز أبوالنمرس، اعتبارًا من يوم الجمعة الساعة 10 مساءً حتي السبت الساعة 10 مساءً، نظرًا لأعمال الصيانة الدورية بمحطة المياه، وسيتم توقف المروق رقم ١ لمدة ٢٤ ساعة لزوم العمرة السنوية.

أضافت الشركة أن المناطق المتضررة هى بني يوسف والحرانية وزاوية مسلم وشبرامنت وطموه والمنوات، وأهابت بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

ودبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من تليفون أرضي.