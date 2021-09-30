الخميس 30 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب رئيس مدينة دكرنس: تحرير محضر حرق قش الأرز بديمشلت

محضر حرق قش الأرز
محضر حرق قش الأرز بديمشلت

قام عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس ظهر اليوم الخميس بالمرور الميداني اليومي بالوحدات المحلية التابعة لمركز دكرنس.

وخلال المرور تلاحظ تصاعد الدخان من أحد الأراضي الزراعية بالفحص تبين أنه ناتج عن حرق قش الأرز وعلى الفور استدعى مسئولي الوحدة المحلية والبيئة وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفة.

وأكد أن الدولة تسعى جاهدة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية للمخلفات الزراعية، باستخدام مختلف الآليات من توعية، ودعم مشروعات تجميع وتدوير القش، وتحويله لأعلاف وسماد عضوى، وذلك كنوع من المساعدة للفلاحين.

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محضر حرق قش الأرز بديمشلت 

وقام سعد بالمرور على مركز طب الأسرة بميت النحال وأمسك سجلات الحضور والانصراف وتفقد عددا من أقسام وغرف المركز مشددًا على ضرورة حسن الرعاية بالمرضى والمترددين.

وأكد أن الدولة لن تتهاون في أية تعديات على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وأن جميع الأجهزة تتعاون في التصدى بكل حسم لمخالفات البناء وعدم تقنين الأوضاع وكافة المخالفات حرصا على موارد الدولة ومواطنيها.

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محضر حرق قش الأرز بديمشلت 

وأوضح سعد أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذًا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية باستمرار المتابعة الميدانية لمنع التعديات وإزالة كافة المخالفات خاصة على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لكافة المخالفات وفي إطار توجيهات المهندس السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة دكرنس.

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محضر حرق قش الأرز بديمشلت 

كما افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس توسعات مدرسة أحمد لطفي السيد الثانوية بنين بمدينة السنبلاوين علي مساحة  700  متر مربع ومكونه من 21  فصل تعليمي بتكلفة  5.5 مليون جنيه حيث أن إجمالي مساحة المدرسة الكلية 12 ألف متر مربع وتفقد" مختار" فصول المدرسه والمعمل ومعرض الأنشطة الطلابية والاقتصاد المنزلي.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية لافتتاح  عدد من المدارس بمركز ومدينة السنبلاوين إستعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد بحضور المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندسة جيهان حسين مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية وأعضاء مجلس النواب النائب أحمد العوضي والنائب هشام الحصري والنائب محمد السعيد والمحاسب المتولي عبد العال رئيس مركز ومدينة دكرنس.

عاطف سعد دكرنس وحدات محلية يوم الخميس المرور الميداني

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وائل لطفي

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