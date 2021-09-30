ثالث أيام حملة طرق الأبواب لـ«المرأة صانعة السلام» بالفيوم

استمرت لليوم الثالث على التوالي الورش الفنية التي ينظمها فرع ثقافة الفيوم ضمن حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة بمركز إطسا تضمن برنامج الحملة ورشة عمل مع الأطفال بعنوان مصر أرض الأمن والسلام.

ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة

يليها ورشة حكى مع العرائس، لجيهان عبدالله مسئول ثقافة الطفل عن مبادرة حياه كريمة، ثم رسم على الوجه للاطفال إشراف شهيرة الدفناوي منسق عام الأنشطة، وميرا أمير اخصائي فنون تشكيلية، وفي نفس السياق تم عمل ورشة فنون تشكيلية لشهيرة الدقناوي ومحمد عبد الرحمن بعدها ورشة اشغال يدوية بالفوم لعمل حمامة السلام وغصن الزيتون لميرا أمير.

ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة شارك فرع ثقافة الفيوم التابع لاقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان في حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة

وكان قد نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة الفيوم حملة طرق الأبواب "المرأة المصرية صانعة السلام" والتى تنطلق فى جميع محافظات الجمهورية فى الفترة من 27-29 سبتمبر الجاري، بإجمالى عدد زيارات 2500 وتوعية 7000 سيدة و3000 رجل 19 ألف طفل، وذلك بمشاركة الأعضاء والراهبات والواعظات.

ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة

ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة

ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة

ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة

ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة

ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة

ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة

ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة

ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة

ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة

ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة

ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة

ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة