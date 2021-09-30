الخميس 30 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ثالث أيام حملة طرق الأبواب لـ«المرأة صانعة السلام» بالفيوم

ثالث أيام حملة طرق
ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة

استمرت لليوم الثالث على التوالي الورش الفنية التي ينظمها فرع ثقافة الفيوم ضمن حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة بمركز إطسا تضمن برنامج الحملة ورشة عمل مع الأطفال بعنوان مصر أرض الأمن والسلام.

FB_IMG_1633012405156
ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة 

يليها ورشة حكى مع العرائس، لجيهان عبدالله مسئول ثقافة الطفل عن مبادرة حياه كريمة، ثم رسم على الوجه للاطفال إشراف شهيرة الدفناوي منسق عام الأنشطة، وميرا أمير اخصائي فنون تشكيلية، وفي نفس السياق تم عمل ورشة فنون تشكيلية لشهيرة الدقناوي ومحمد عبد الرحمن بعدها ورشة اشغال يدوية بالفوم  لعمل حمامة السلام وغصن الزيتون لميرا أمير.

FB_IMG_1633012402917
ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة شارك فرع ثقافة الفيوم التابع لاقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان في حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

FB_IMG_1633012400757
ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة 

وكان قد نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة الفيوم حملة طرق الأبواب "المرأة المصرية صانعة السلام" والتى تنطلق فى جميع محافظات الجمهورية فى الفترة من 27-29 سبتمبر الجاري،  بإجمالى عدد زيارات 2500 وتوعية 7000 سيدة و3000 رجل 19 ألف طفل، وذلك بمشاركة الأعضاء والراهبات والواعظات.

FB_IMG_1633012398903
ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة 

 

ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة
ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة
ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة
ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة
ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة
ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة
ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة
ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة
ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة
ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة
ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة
ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة
ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة
ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة
ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة
ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة
ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة
ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة
ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة
ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة
ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة
ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة
ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة
ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة
ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة
ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة
ثالث أيام حملة طرق الأبواب للمرأة صانعة السلام بقرية قلهانة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

«التعليم» تحسم الجدل بشأن تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس

ذراع صفوان ثابت.. ضبط قيادي إخواني أخفى ملايين الدولارات في «غرفة سرية» (فيديو)

إصابة 12 عاملا فى حريق مصنع مبيدات بالشرقية.. و13 سيارة إطفاء للسيطرة عليه

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى خطاب تاريخى أمام الأمم المتحدة.. ماذا قبل أن يصحو العالم؟!

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

منى رجب

"حبيبة" ستصبح رمزًا للحرية والتقدم (2-2)

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح» تدين التصعيد الإسرائيلى فى الضفة الغربية وتحذر: «لن يجلب السلام لأحد»

نادى الأسير: الاحتلال اعتقل 48 فلسطينيًا من جنين منذ واقعة «جلبوع»

انطلاق أول رحلة جوية تجارية مباشرة من البحرين نحو إسرائيل