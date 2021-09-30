المخرج عمرو زكي يكشف تفاصيل تعاقد إيمي طلعت زكريا على بطولة «مجنون بيها»

استقر المخرج عمرو زكي، على الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، لتكون بطلة فيلمه الجديد "مجنون بيها".

وقال عمرو ، في تصريحات صحفية: "سأبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة فور الانتهاء من كتابة السيناريو تصوير أولى مشاهد فيلم" مجنون بيها" وهو من بطولة الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، تأليف هيثم نبيل، وموسيقى تصويرية أحمد راجح، و يتم الإعلان عن باقي فريق العمل في الأيام القليلة القادمة".

وأضاف عمرو: "تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي وسيتم تصوير جميع مشاهد الفيلم داخل مصر بين محافظتي القاهرة والإسكندرية".

يذكر أن إيمي طلعت زكريا هي نجلة الفنان الراحل طلعت زكريا واسمها الحقيقي اميمة طلعت زكريا ولدت في مدينة القاهرة في عام 1989، بدأت العمل الفني من خلال المسلسلات التلفزيونية، حيث شاركت في بطولة مسلسلات (جوز ماما، حامد قلبه جامد، أحلى أيام ، الزوجة الرابعة).