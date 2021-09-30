الخميس 30 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المخرج عمرو زكي يكشف تفاصيل تعاقد إيمي طلعت زكريا على بطولة «مجنون بيها»

المخرج عمرو زكي
المخرج عمرو زكي

استقر المخرج عمرو زكي، على الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، لتكون بطلة فيلمه الجديد "مجنون  بيها".

وقال عمرو ، في تصريحات صحفية: "سأبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة فور الانتهاء من كتابة السيناريو تصوير أولى مشاهد فيلم" مجنون بيها" وهو من بطولة الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا،  تأليف هيثم نبيل، وموسيقى تصويرية أحمد راجح، و يتم الإعلان عن باقي فريق العمل  في الأيام القليلة القادمة".

وأضاف عمرو: "تدور أحداث الفيلم  في إطار كوميدي اجتماعي وسيتم تصوير جميع مشاهد الفيلم داخل مصر بين محافظتي القاهرة والإسكندرية".

يذكر أن إيمي طلعت زكريا  هي نجلة الفنان الراحل طلعت زكريا واسمها الحقيقي اميمة طلعت زكريا ولدت في مدينة القاهرة في عام 1989، بدأت العمل الفني من خلال المسلسلات التلفزيونية، حيث شاركت في بطولة مسلسلات (جوز ماما، حامد قلبه جامد، أحلى أيام ، الزوجة الرابعة).

 

إيمي طلعت زكري إيمي طلعت زكريا طلعت زكريا الراحل طلعت زكريا الإسكندرية القاهرة الفن خلال

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

«التعليم» تحسم الجدل بشأن تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس

ذراع صفوان ثابت.. ضبط قيادي إخواني أخفى ملايين الدولارات في «غرفة سرية» (فيديو)

إصابة 12 عاملا فى حريق مصنع مبيدات بالشرقية.. و13 سيارة إطفاء للسيطرة عليه

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى خطاب تاريخى أمام الأمم المتحدة.. ماذا قبل أن يصحو العالم؟!

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

منى رجب

"حبيبة" ستصبح رمزًا للحرية والتقدم (2-2)

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح» تدين التصعيد الإسرائيلى فى الضفة الغربية وتحذر: «لن يجلب السلام لأحد»

نادى الأسير: الاحتلال اعتقل 48 فلسطينيًا من جنين منذ واقعة «جلبوع»

انطلاق أول رحلة جوية تجارية مباشرة من البحرين نحو إسرائيل