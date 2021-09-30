صفاء أبوالسعود وأروى جودة.. أقارب الوسط الفنى (إنفوجراف)   

يتواجد عدد من نجوم الفن في الأعمال الفنية الحالية وهم في الأصل من الأقارب، ونرصد خلال التقرير التالي أبرز ملامح العلاقات الأسرية وصلة القرابة بين الفنانين في الأعمال الفنية خلال الفترة الحالية، وكانت الفنانة أروى جودة قد كشفت عن أن الفنانة والإعلامية صفاء أبوالسعود خالتها.

- الإعلامية والفنانة صفاء أبوالسعود هي خالة الفنانة أروى جودة.

- الفنان أمير كرارة زوج أخت الفنان أحمد صلاح حسني.

- عمر متولي ابن شقيقة الزعيم عادل إمام.

- الفنان شريف سلامة شقيق الفنانة منال سلامة.

- الفنان الشاب كريم أبوزيد شقيق المؤلف أحمد أبوزيد ونجل الراحل محمود أبوزيد.

- الفنان مجدي صبحي شقيق الفنان محمد صبحي.

- هاجر الشرنوبي ابنة عم الفنان الشاب محمد الشرنوبي.

- الفنان أحمد فهيم ابن شقيقة الفنان خالد صالح.

- الفنانة الشابة كوكي أخت الفنانة روبي.

وكانت أروى جودة قد فتحت الملف وقالت في استضافة إعلامية حديثة لها: