صفاء أبوالسعود وأروى جودة.. أقارب الوسط الفنى (إنفوجراف)
يتواجد عدد من نجوم الفن في الأعمال الفنية الحالية وهم في الأصل من الأقارب، ونرصد خلال التقرير التالي أبرز ملامح العلاقات الأسرية وصلة القرابة بين الفنانين في الأعمال الفنية خلال الفترة الحالية، وكانت الفنانة أروى جودة قد كشفت عن أن الفنانة والإعلامية صفاء أبوالسعود خالتها.
- الإعلامية والفنانة صفاء أبوالسعود هي خالة الفنانة أروى جودة.
- الفنان أمير كرارة زوج أخت الفنان أحمد صلاح حسني.
- عمر متولي ابن شقيقة الزعيم عادل إمام.
- الفنان شريف سلامة شقيق الفنانة منال سلامة.
- الفنان الشاب كريم أبوزيد شقيق المؤلف أحمد أبوزيد ونجل الراحل محمود أبوزيد.
- الفنان مجدي صبحي شقيق الفنان محمد صبحي.
- هاجر الشرنوبي ابنة عم الفنان الشاب محمد الشرنوبي.
- الفنان أحمد فهيم ابن شقيقة الفنان خالد صالح.
- الفنانة الشابة كوكي أخت الفنانة روبي.
وكانت أروى جودة قد فتحت الملف وقالت في استضافة إعلامية حديثة لها:
- خالتي صفاء أبوالسعود تتابع أعمالي جيدًا، وتوجه لي النقد، جعلتني أحب الفن، والتمثيل وكانت تقول لي أنتِ لا تحبين التمثيل لأنك لم تتعلميه.
- قالت: "فكرت في فترة من الفترات تجميد بويضاتي، من الوارد الشخص الذي أرتبط به لا يرغب في أطفال".
- أشارت إلى أنها بدأت مشوارها الفني في فيلم "الحياة منتهى اللذة" بتقديمها 3 مشاهد ضمن أحداث العمل، وكان حينها ترشيحا من المنتجة الراحلة نهاد رمزى، ونالت من خلاله إشادات كبيرة.. وبعدها قدمت فيلم لا أستطيع ذكر اسمه ولكن فشل، وبعدها قدمت مع الفنان أشرف عبدالباقى فيلم "على جنب يا اسطى" الذى حقق نجاحًا كبيرًا.
- وروت موقفا محرجا، قائلة: "كنت لابسة فستان من تصميم هاني البحيري، والفستان كان كبير أوي واتقلعت مني الجزمة على المسرح عشان كانت كبيرة، فتوقفت للحظة والناس فكرت إني خلصت وقعدوا يصقفوا لكني قعدت أحاول استعادة التوازن والوقوف مجددًا، بس في النهاية اللحظة بتعدي".