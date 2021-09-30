الخميس 30 سبتمبر 2021
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عالم

البابا تواضروس يهنئ أمير الكويت بمناسبة ذكرى توليه الحكم

أمير الكويت الشيخ
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

تلقى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية تهنئة من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الأولى لتولي أمير الكويت مقاليد الحكم، كما ضمنها خالص تمنياته للشيخ نواف الأحمد، بموفور الصحة والعافية لقيادة مسيرة الخير والنماء في دولة الكويت.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية شكر جوابية أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه من مشاعر طيبة ومن تمنيات صادقة بهذه المناسبة، متمنيًا له وافر الصحة والعافية.

وفي وقتٍ سابق، تلقى أمير الكويت، برقية تهنئة من السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، عبر فيها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته بمناسبة الذكرى الأولى لتولي أمير الكويت مقاليد الحكم، سائلًا المولى تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية، ويحقق لدولة الكويت المزيد من التقدم والرقي والإزدهار.

من جانبه، بعث الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية شكر لسلطان عمان، عبر فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما أبداه من صادق التهاني ومن طيب المشاعر بهذه المناسبة.

كما تلقى أمير الكويت، رسالة تهنئة من الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الأولى لتولي مقاليد الحكم، مؤكدًا فخامته الحرص على تطوير وتعزيز العلاقات الطيبة بين البلدين، كما ضمنها خالص تمنياته لأمير الكويت، بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في دولة الكويت.

وبعث الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برسالة شكر جوابية للرئيس الموريتاني، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من مشاعر أخوية طيبة ومن تمنيات صادقة بهذه المناسبة، مشيدًا بأواصر العلاقات الوطيدة التي تجمع دولة الكويت والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة البابا تواضروس الثاني الذكرى الأولى مقاليد الحكم الكويت

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