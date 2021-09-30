من رئيس فرنسا لـ سجين.. كيف تحول «ساركوزي» لمجرم بسبب الحفلات؟

حكم على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن لمدة عام والإقامة الجبرية في منزله بعد إدانته بالتمويل غير القانوني لحملة انتخابية واسعة النطاق على غرار المسيرات السياسية لحملته الفاشلة لإعادة انتخابه عام 2012.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد حُكم على الرجل البالغ من العمر 66 عامًا، والذي لا يزال شخصية مؤثرة في اليمين الفرنسي، بالسجن لمدة عام، حيث قال القاضي إنه يمكن وضعه قيد الإقامة الجبرية من خلال ارتداء سوار كاحل إلكتروني.

وقالت الصحيفة، ان ساركوزي الآن في وضع استثنائي وغير مسبوق حيث صدر بحقه حكمان بالسجن، وفي الوقت نفسه، حافظ على مكانته العامة العالية، حيث نشر كتابًا عن الثقافة هذا الشهر وأجرى مقابلات بشكل منتظم على شاشة التلفزيون للتعرف على آرائه حول السباق الرئاسي في أبريل، مع المرشحين على اليمين يتنافسون على تأييده.

وفي شهر مارس الماضي، أصبح ساركوزي أول رئيس لفرنسا بعد الحرب يُحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ في محاولات الحصول على مزايا من قاض.

وقالت الصحيفة ان ساركوزي استأنف هذا الحكم وبموجب التوجيهات الفرنسية لم يبدأ بعد في تنفيذ العقوبة، وإذا تم تأييد الحكم والعقوبة عند الاستئناف، فمن الممكن أن يرتدي سوار الكاحل الإلكتروني أثناء عقوبته.

وقال محاميه إن ساركوزي سيستأنف أيضا الحكم الصادر يوم الخميس بشأن التمويل غير القانوني للحملة، حيث كان قد نفى ارتكاب أي مخالفات في الحالتين.

وسميت آخر محاكمة باسم "Bygmalion" باسم شركة الأحداث التي نظمت حفلات ساركوزي المتقنة والمصورة ببراعة أمام الآلاف من المشجعين الملوحين بالأعلام عندما كان يناضل من أجل إعادة انتخابه وخسر أمام فرانسوا هولاند من الحزب الاشتراكي.

وأوضحت الصحيفة، أنه في المحكمة ، سلط المدعي العام الضوء على موقف ساركوزي والسماح بإقامة حفلات بتكاليف مرتفعة للغاية بشكل كبير فوق الحد القانوني لحملة الانتخابات الرئاسية.

وقال الادعاء إن المحاسبين حذروا ساركوزي من أنه على وشك عبور سقف الإنفاق الرسمي البالغ 22.5 مليون يورو، لكنه أصر على عقد المزيد من الأحداث لدرء هولاند، الذي كان يكتسب مكانة باعتباره "السيد نورمال" الذي يسعى إلى قمع العالم.

في النهاية، وصل إنفاق حملة ساركوزي إلى ما لا يقل عن 42.8 مليون يورو، أي ما يقرب من ضعف الحد القانوني.

وقال القاضي الذي أصدر الحكم اليوم الخميس إن ساركوزي مضى قدما في تنظيم التجمعات بعد أن حذر كتابيا من مخاطر تجاوز حدود الإنفاق القانوني، وأضافت: "لم تكن حملته الأولى، لقد كان مرشحًا متمرسًا".



وقال ساركوزي، الذي لم يحضر إلى المحكمة لإصدار الحكم ولم يحضر سوى يوم واحد من المحاكمة، إنه كان مشغولاً للغاية بإدارة شئون البلاد بحيث لم ينتبه إلى "التفاصيل المحاسبية"، وقال إن المزاعم بتهوره بالمال العام كانت "قصة خيالية".