لخلافات على حضانة الأطفال.. طليق محامية يتعدى على شقيقها ببولاق الدكرور

تعدي موظف علي شقيق طليقته بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بسبب خلافات سابقة، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 27640.

وروت "ل. ح" المجني عليها، وتعمل محامية، تفاصيل الواقعة للدستور، موضحة أنها بعد طلاقها من المتهم نشبت بينهما خلافات بسبب حضانة الأطفال، وعقب حصولها علي حكم بحقها في الحضانة و لم يتم تنفيذه حتى الان، تعدى المتهم علي شقيقها بسلاح ابيض، واضافت انها لا تستطيع الخروج من منزلها خوفا علي حياتها من طليقها السابق.

وطالبت المحامية من جهات التحقيق بوزارة الداخلية والنيابة العامة، حمايتها من طليقها الاول والقبض عليه وتقديمه للمحاكمة.

- عقوبة إحراز وحيازة السلاح دون ترخيص

ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاحا بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.