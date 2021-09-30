الخميس 30 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لمنجد شرع في سرقة سائق في البساتين

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة منجد شرع في سرقة سائق بعدما جرحه في رقبته في البساتين بالسجن المشدد 3 سنوات. 

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم “ساهر.أ.م”، 23 سنة، منجد بالاشتراك مع اثنين آخرين بالشروع في سرقة المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه محمد علي أبو المجد  بطريق الإكراه الواقع عليه بأن هددوا إياه خلال استقلالهم لسيارته الأجرة باستخدام أسلحة بيضاء.

فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات ثم أصابه أحدهم بسلاحه محدثًا إصابته الواردة بالتقرير الطبي ليتمكنوا من الفرار بها إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو ضبط الأول منهم والجريمة متلبسًا بها وقد ترك الإكراه الواقع منهم عليه إثر جروح.

وأضافت شهادة المجني عليه محمد علي أبو المجد، أنه خلال استقلال المتهمين لسيارته الأجرة فوجىء بتعديهم عليه باستخدام أسلحة بيضاء محدثين إصابته والتي شلت مقاومته وتمكنا على إثرها من الاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة له.

وأكدت شهادة الضابط  بمباحث قسم البساتين أنه أبصر تجمعًا من الأهالي المتحفظين على المتهم الأول والذي أكدت تحرياته السرية عن ارتكابه والمتهمين الثاني والثالث للواقعة.

وثبت بتقرير مستشفى مبرة المعادي أن المجني عليه مصاب بجرح قطعي بالرقبة.  

منجد سرقة سائق المشدد 3 سنوات المستشار حمدي الشنوفي

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وائل لطفي

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