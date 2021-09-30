الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب وزير الرى يتفقد أعمال تبطين الترع في قرى حياة كريمة بكفر الشيخ

جولة نائب وزير الري
جولة نائب وزير الري

تفقد الدكتور أسامة الظاهر، نائب وزير الموارد المائية والرى، وإسلام طه، معاون المحافظ للاستثمار، اليوم الخميس، أعمال تبطين عدد من الترع، بمطوبس، وتفقد زراعات تم تحويلها من الرى بالغمر للرى بالتنقيط، على مساحة 1700 فدان المجاورة للطريق الدولي الساحلي.

كما تفقد أعمال تبطين ترعة سيدي يوسف بتكلفة 35 مليون جنيه، بطول 18 كم بزمام 8000 فدان والتى تم تأهيلها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية. 

جاء ذلك بحضور محمد مكرم، معاون وزير الموارد المائية والرى، ووفد البنك الدولى، والمهندس أشرف محمدى، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بكفر الشيخ.ومديري عموم الري بالمحافظة.

كما تفقدا أعمال إنشاء حماية الشواطيء ا أمام قرية مسطروه بطول 7كم، عرض 20-25كم، والذى بدأ إنشائه ٢٠٢١، بتكلفة 38 مليون جنيه، بتمويل من الوزارة وصندوق المناخ الأخضر، لحماية قرية مسطروه والمناطق الواقعة فى شمال الطريق الدولى، تمهيداً لاستخدامها فيما يتوافق مع مخططات التنمية للدولة.

كما تفقد موقع شرق المدينة الصناعية بمطوبس بطول 5كم، بارتفاع 3م، والذى بدأ إنشائه عام 2016 ، بتكلفة 20 مليون جنيه، بتمويل من مرفق البيئة العالمى

قال الدكتور أسامة الظاهر، نائب وزير الري، إن أعمال تبطين الترع تعمل على وصول المياه النهايات وتلبية احتياجات كافة المنتفعين في الوقت الذي تحمى معه جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالية، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع  يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

وأضاف أن هذه المشروعات تعد من مشروعات كثيفة العمالة التي تساعد على توفير فرص عمل والقضاء على الهجرة غير المشروعة،وتمثل مشروعات تبطين الترع والمساقي والتحول إلى الري الحديث مثلث متكامل لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه في ظل التحديات التي تواجهها مصر على الصعيدين المحلي والدولي.

قال الدكتور إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ،ان المشروعات العملاقة التي تقوم بها وزارة الري مصدر فخر لكل مصري ولأهالي  كفر الشيخ بشكل خاص لما تمثله من أهمية كبرى للمحافظة حيث تساهم في رفع كفاءة المنظومة من خلال 3 محاور ألا وهي تبطين الترع والتبطين المساقي ومنظومة الري الحديث مما يساعد على تقليل ملوحة التربة وزيادة الإنتاجية للأرض والقضاء على الحشائش وتقليل العفونة في التربة مما يصب في النهاية في مصلحة المواطن والدولة وخلق فرص عمل والقضاء على الهجرة غير الشرعية.

الرى حياة كريمه قرى مطوبس كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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