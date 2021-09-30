الخميس 30 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل مسلسل «السادات» لحسنى صالح ومحمد الباز

حسني صالح ومحمد الباز
حسني صالح ومحمد الباز

استقر المخرج حسني صالح على تقديم مسلسله الجديد "السادات" في شكل جديد من تأليف الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور».

وكشف المخرج حسني صالح عن أن المسلسل سيقدم في مواسم عبر إحدى المنصات الشهيرة، وسيكون كل موسم مكونًا من 5 حلقات فقط، بالإضافة إلى عودة جلسات العمل والتحضيرات الخاصة بالمسلسل.

وكتب المخرج حسني صالح قبل قليل عبر حسابه على فيس بوك، "العودة لمسلسل السادات فى مواسم 5 حلقات لإحدى المنصات الهامة تأليف. د. محمد الباز".

 

وكان المخرج حسني صالح، كشف في تصريحات سابقة عن أن الشكل الأول للمسلسل كان سيقدم في مواسم، وأن الدكتور محمد الباز انتهى حتى الآن من كتابة 7 حلقات من الجزء الأول من المسلسل، مشيرًا إلى أن المسلسل سيصور في أجزاء، وكل جزء يتكون من 10 حلقات، ومدة كل حلقة ساعة كاملة.

وتابع أن جلسات عمل مكثفة تجمعه مع كاتب السيناريو والحوار الدكتور محمد الباز، مضيفًا "هذا العمل سيكون الأهم في مسيرة حياتي المهنية، لأنه عمل صعب وحساس للغاية، فهو يتناول شخصية مهمة كانت لها بصمة في تاريخ الوطن".

وقال حسني في تصريحات سابقة لـ"الدستور"، إنه يجهز عملًا دراميًا جديدًا عن سيرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات مضيفًا، أعِد ببذل جهد كبير فيه حتى نقدمه للجمهور بالصورة الأفضل، فى ظل أنه يتناول تاريخ شخصية مهمة جدًا فى حياة المصريين، تستحق أن نقدمها للأجيال الشابة، لتعرف تفاصيل مهمة ودقيقة فى حياة «بطل الحرب والسلام».

ويتطلب العمل بكل تأكيد الإعداد الجيد ووضع استراتيجية شاملة، بحيث نحدد ما الذى نريده من هذا العمل، وما الذى نريد أن نسلط الضوء عليه ونقدمه للأجيال الشابة من خلال عرض حياة هذه الشخصية التاريخية.

حسني صالح المخرج حسني صالح السادات مسلسل تأليف الدكتور محمد الباز محمد الباز جريدة الدستور

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

معهد الفلك يعلن موعد المولد النبوى

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

17 مصابًا بحريق مركب بمنطقة اليزك فى سفاجا

تفاصيل مسلسل «السادات» لحسنى صالح ومحمد الباز

لينك مباشر| نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الدور الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

منى رجب

"حبيبة" ستصبح رمزًا للحرية والتقدم (2-2)

مؤمن المحمدي

الأهلي فوق الجميع

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

انطلاق أول رحلة جوية تجارية مباشرة من البحرين نحو إسرائيل

فلسطين: الاحتلال يغلق ميناء يافا بعد العثور على صاروخ 

مقتل شابة فلسطينية برصاص الاحتلال حاولت تنفيذ عملية طعن في القدس