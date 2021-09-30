تفاصيل مسلسل «السادات» لحسنى صالح ومحمد الباز

استقر المخرج حسني صالح على تقديم مسلسله الجديد "السادات" في شكل جديد من تأليف الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور».

وكشف المخرج حسني صالح عن أن المسلسل سيقدم في مواسم عبر إحدى المنصات الشهيرة، وسيكون كل موسم مكونًا من 5 حلقات فقط، بالإضافة إلى عودة جلسات العمل والتحضيرات الخاصة بالمسلسل.

وكتب المخرج حسني صالح قبل قليل عبر حسابه على فيس بوك، "العودة لمسلسل السادات فى مواسم 5 حلقات لإحدى المنصات الهامة تأليف. د. محمد الباز".

وكان المخرج حسني صالح، كشف في تصريحات سابقة عن أن الشكل الأول للمسلسل كان سيقدم في مواسم، وأن الدكتور محمد الباز انتهى حتى الآن من كتابة 7 حلقات من الجزء الأول من المسلسل، مشيرًا إلى أن المسلسل سيصور في أجزاء، وكل جزء يتكون من 10 حلقات، ومدة كل حلقة ساعة كاملة.

وتابع أن جلسات عمل مكثفة تجمعه مع كاتب السيناريو والحوار الدكتور محمد الباز، مضيفًا "هذا العمل سيكون الأهم في مسيرة حياتي المهنية، لأنه عمل صعب وحساس للغاية، فهو يتناول شخصية مهمة كانت لها بصمة في تاريخ الوطن".

وقال حسني في تصريحات سابقة لـ"الدستور"، إنه يجهز عملًا دراميًا جديدًا عن سيرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات مضيفًا، أعِد ببذل جهد كبير فيه حتى نقدمه للجمهور بالصورة الأفضل، فى ظل أنه يتناول تاريخ شخصية مهمة جدًا فى حياة المصريين، تستحق أن نقدمها للأجيال الشابة، لتعرف تفاصيل مهمة ودقيقة فى حياة «بطل الحرب والسلام».

ويتطلب العمل بكل تأكيد الإعداد الجيد ووضع استراتيجية شاملة، بحيث نحدد ما الذى نريده من هذا العمل، وما الذى نريد أن نسلط الضوء عليه ونقدمه للأجيال الشابة من خلال عرض حياة هذه الشخصية التاريخية.