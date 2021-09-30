الخميس 30 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

 حملة للتصدي لزواج القاصرات بملوي في المنيا

رئيس مركز ملوي يستقبل
رئيس مركز ملوي يستقبل منسق القومي للأمومة والطفولة

استقبل اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، محمد صلاح منسق المجلس القومي للأمومة والطفولة بالقاهرة، وسيدة جابر مدير إدارة الامومة والطفولة بمحافظة المنيا، وبحضور أحمد عبد القادر وكيل إدارة الامومة والطفولة بالمركز، وذلك للتنسيق فى البدء بعمل حملة للتصدي لزواج القاصرات بقرية المعصرة بمركز ملوى جنوب المنيا. 

قال محمد صلاح منسق المجلس القومي بالقاهرة، إن هدف الحملة التصدي للتقاليد المجتمعية الغير سوية والتي يجب تغييرها لمصلحة الأطفال الذين يتزوجون تحت السن القانوني، وتأثيره السلبي على حياة البنات، حيثُ يشارك في الحملة أخصائيين نفسيين واجتماعيين وقانونين وأطباء ورجال دين تحت رعاية اللواء الوزير أسامة القاضي محافظ المنيا.

وأضافت سيدة جابر، أنه سيتم تناول القضية من عدة جوانب حيث سيتم إشراك رجال الدين المستنيرين ليؤكدوا علي مفهوم "كلكم راع ومسئول عن رعيته"، ويتم توضيح المستهدف من خلال وضع آليات للإبلاغ عن الزواج المبكر للأطفال دون السن القانوني من خلال الاتصال على خط نجدة الطفل "16000" والإبلاغ عن أي مأذون يقوم بهذا العمل المشين وكذا الإبلاغ عن أولياء الأمور المشاركين في تلك الجريمة.

وقال رئيس المدينة إن القضية التي نحن بصددها اليوم واحدة من القضايا الحياتية والتى تسعى الدولة بكل طاقتها لتطبيق القانون، وما نص عليه من تجريم زواج القاصرات، بكافة أشكاله وأنواعه، إلى جانب تفعيل خطوط نجدة الطفل بالمحافظة، لمواجهة العنف الذي تواجهه الفتيات، واتخاذ الاجراءات القانون ضد كل من يجبر قاصر على تلك الظاهرة.

وأضاف قائلًا: “إن مشكلة الزواج المبكر من أخطر المشكلات التي يواجهها المجتمع، وتعتبر شكل من أشكال العنف ضد المرأة، حيث تتحمل الفتاة مسؤولية تكوين أسرة في سن مبكر وإقامة علاقة زوجية لم يكن لإرادتها دخل في حدوثها وهي غير مؤهلة نفسيًا وجسديًا”.

المنيا حملة للتصدي لزواج القاصرات توفير قافلة لتطعيم أهالي قريتي المعصرة واتليدم رئيس مركز ملوي اللواء أحمد السايس

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وائل لطفي

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