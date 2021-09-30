الخميس 30 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تسجل 265 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 351 حالة

كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، عن تسجيل 265 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 291.055 فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 735.992 حالة منذ بداية الجائحة.

وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل حالتي وفاة جديدة جديدتين، جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبلغ إجمالي عدد الوفيات في الإمارات 2097 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 351 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 728.546 حالة.

جرعات لقاح كورونا في الإمارات

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، أمس، عن تقديم 54.675 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الإماراتية أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، حتى الآن، بلغ 20.018.034 جرعة، بمعدل توزيع 202.40 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

تخفيض سعر فحص «كوفيد- 19»

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تخفيض وتوحيد سعر الفحص المخبري «PCR» في جميع المنشآت الطبية على مستوى الدولة، ليصبح سعره 50 درهمًا، مع إلزام جميع المراكز والمختبرات الصحية بإظهار نتائج الفحوصات خلال 24 ساعة من إجراء الفحص.

يأتي ذلك بهدف تخفيف تكاليف الفحوصات على المجتمع، وضمان استمرارية دورية الفحوصات من الأفراد، على أن يتم تفعيل هذا القرار اعتبارًا من 31/8/2021.

كما أكدت الوزارة أنها ستراقب التزام المنشآت الصحية بهذا القرار، كما ستعمل مع جميع الجهات الصحية المختصة للتأكد من أن جميع خدمات الفحص تقدم وفقًا للضوابط المحددة.

إصابات كورونا في الإمارات
إصابات كورونا في الإمارات
الإمارات كورونا إصابة جديدة الوفيات وزارة الصحة الإماراتية

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وائل لطفي

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