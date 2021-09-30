«المفوضية الأوروبية» تطلق 5 مهام جديدة لمعالجة أحدث التحديات العالمية

أطلقت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، خمس مهام جديدة تابعة للاتحاد الأوروبي، بهدف تحسين حياة الناس في أوروبا وخارجها ومعالجة التحديات الكبيرة التي تواجه العالم حالياً في مجالات الصحة والمناخ والبيئة.

وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية عبر موقعها الإلكتروني أن المهام الجديدة ستدعم، برامج بحثية قائمة ومُحدثه من بينها برنامج "هورايزون أوروبا"، لإيجاد ردود على بعض التحديات التي نواجهها اليوم، مثل مكافحة مرض السرطان، التكيف مع تغير المناخ، وحماية المحيط والبحار والمياه، والعيش في المدن الخضراء والحفاظ على التربة الزراعية وتوافر الطعام الصحي. وهي أشبه بأداة جديدة تتضمن مجموعة من الإجراءات، مثل مشاريع البحث والابتكار، وتدابير السياسات والمبادرات التشريعية، لتحقيق أهداف ملموسة مع تأثير مجتمعي كبير وداخل إطار زمني محدد. كما تهدف المهام الخمس الجديدة إلى تقديم حلول للتحديات العالمية الرئيسية بحلول عام 2030.

وأضاف البيان أن التكيف مع تغير المناخ سوف يتمحور في دعم ما لا يقل عن 150 من المناطق والمجتمعات الأوروبية لتتكيف مع تغير المناخ بحلول عام 2030؛ أما في محاربة السرطان، فسوف تتجلى المهمة الجديدة في تحسين حياة أكثر من 3 ملايين شخص بحلول 2030 من خلال الوقاية والعلاج وتوافر الحلول للعيش لفترة أطول وأفضل؛ ثم استعادة المحيطات والمسطحات المائية بحلول عام 2030؛ وانشاء 100 مدينة ذكية ومحايدة مناخياً، وأخيراً تفعيل بنود الصفقة الأوروبية الخضراء للحفاظ على التربة الزراعية وانتاج أفضل المحاصيل.

بدورها، قالت مارجريت فستجر، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية :" اليوم، أطلقنا خمس مهمات جديدة، تمكنا من العمل معا داخل إطار برنامج "هواريزون أوروبا". وهي مهام أصيلة في سياسات الاتحاد الأوروبي من أجل حل بعض من أعظم التحديات التي نواجهها اليوم؛ مثل محاربة السرطان، والتكيف مع تغير المناخ، وحماية المحيط والبحار والمياه، والعيش في المدن الخضراء وضمان التربة الصالحة".

كما أنها سوف تُحقق عبر مجموعة من الإجراءات - مشاريع البحث والابتكار، وتدابير السياسات والمبادرات التشريعية، ومشاركة المواطنين- لتحقيق أهداف ملموسة وتقديم حلول للتحديات العالمية الرئيسية بحلول عام 2030.