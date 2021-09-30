تفاصيل عرض «No Time To Die» أحدث إصدارات «جيمس بوند» في مصر

بدأت السينيمات المصرية وقاعات العرض المختلفة في مصر عرض الحفلة الأولى للفيلم العالمي “No Time To Die”، وقصة جديدة من قصص “جيمس بوند”، بطولة عدد كبير من النجوم منهم النجم ذو الأصول المصرية رامي مالك.

ويتواجد الفيلم في مصر في ما يقرب من 45 قاعة عرض، وهو عدد كبير بالنسبة للأفلام الأجنبية في دور العرض المصرية، وهو ما جعل شركات التوزيع تفسح المجال للفيلم الجديد ولم تنطلق أي أفلام أجنبية أخرى هذا الأسبوع.

تفاصيل فيلم No Time To Die

الفيلم الجديد No Time To Die تدور أحداثه حول ظهور شخصية «فيليكس ليتر» من وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي أيه» لصديقه «بوند» الذي ترك الخدمة منذ فترة ويطلب منه المساعدة لمواجهة شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

أبطال فيلم No Time To Die

الفيلم الجديد يشارك في بطولته الكثير من النجوم العالميين منهم: دانيال كريج وجيفري رايت وروري كينير وبن وشو وناعومي هاريس وديفيد دانسيك ورامي مالك والفيلم من إخراج كاري جوجي فوكوناجا.

وكان عدد من المشاهير والنجوم حرصوا خلال الساعات الماضية على على حضور العرض الأول لفيلم" No Time To Die "الذى أقيم في لندن، ومنهم النجمة آنا دي أرماس ونعومي هاريس ولاشانا لينش، اللواتى ارتدين فساتين سهرة مبهرة حيث انضموا إلى النجم العالمى، دانيال كريج، الذي كان مرتديا سترة وردية اللون، في قاعة رويال ألبرت هول، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وخلال الأشهر الماضية أعلنت شركة MGM، تأخير عرض فيلم جيمس بوند المنتظر No Time to Die، مرة أخرى، وعرضه في أكتوبر 2021 بعد أن كان مقررا عرضه خلال أبريل الماضي بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا في العالم وإغلاق معظم قاعات السينما.