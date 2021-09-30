تشمل قوانين وملفات.. تفاصيل أجندة عمل 4 لجان برلمانية بدور الانعقاد الثاني

كشف عدد من أعضاء اللجان النوعية بمجلس النواب، عن أجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد الثاني، وخطة عمل اللجان سواء فتح الملفات أو مناقشة تشريعات أو متابعة الدور الرقابي في الشارع المصري.

وقال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أولويات اللجنة بدور الانعقاد الثاني، تنصب على مناقشة قانون العمل الجديد فور عودته من مجلس الشيوخ بعد مناقشته وإبداء الرأي والملاحظات عليه، والعمل على الانتهاء من إعداد التقرير النهائي حوله ونزوله بالجلسة العامة لمناقشته بين النواب والتصويت عليه.

ولفت عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن اللجنة ستفتح ملف تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في الانعقاد الجديد فيما يتعلق بتسوية المعاش ومد سد المعاش، وغيرها من التعديلات التي تقدم بها عدد من النواب، فضلا عن بدء مناقشة أي قانون يجد على أجندة اللجنة أو يتم إرساله من قبل أمانة المجلس.

من جهتها، كشفت النائبة جيهان بيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني، والتي تتمثل في مناقشة خطط الجامعات للتطوير والتنمية والمشاركة المجتمعية.

ولفتت بيومي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة ستستكمل الزيارات الميدانية للمدارس والجامعات ومراكز البحوث، بجانب مناقشة طلبات ‏الاحاطة التى يقدمها النواب والقوانين التى تقدمها الحكومة او النواب.

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‏وأوضحت عضو اللجنة، أن اللجنة ستطالب بتقديم تقريرا عن كل الأنشطة والمؤتمرات التي عقدتها كل وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى طبقا للائحة وذلك لعرضها على اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني.

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‏‏وفيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة والملف الخاص بها، أكدت أن هناك العديد من الملاحظات التي سجلها أعضاء اللجنة بحاجة للرد عليها من قبل ممثلي الوزارة سيكون لها حديثا اخر في الانعقاد المقبل.

من جهته، قال النائب عصمت زايد، عضو لجنة الثقافة و الإعلام بمجلس النواب، إن اللجنة وضعت على أولوياتها خلال دور الانعقاد الثاني أجندة متكاملة تتعلق بتطوير الإعلام المصري وبحث آليات تعظيم دوره في التوعية بالقضايا المجتمعية، فضلا عن بحث آليات جديدة لتطوير التليفزيون المصري والذي هو صوت الشعب والدولة ويحتاج لدعمه بمزيد من الآليات التي تحافظ على كيانه ودوره الوطني الهام.

ولفت زايد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار في كثير من أحاديثه على دور وسائل الإعلام في توعية الجمهور وتوضيح الحقائق حول مختلف القضايا، الأمر الذي سيكون باب مناقشة مفتوح باللجنة الانعقاد المقبل، وسيتم عقد جلسات حوارية لكيفية دعم وسائل الإعلام لتقوم بدورها على أكمل وجه.

وأوضح عضو اللجنة، أن اللجنة ستنتظر ما يحال إليها من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب، أول الانعقاد الجديد المقرر البدء فيه الثاني من أكتوبر المقبل، سواء طلبات إحاطة أو أسئلة، أو أي من الأدوات الرقابية، أو مشروعات قوانين سواء مقدمة من الحكومة أو من قبل أعضاء مجلس النواب.

أما لجنة الصناعة فقالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة وضعت الأولويات على أجندة عملها بدور الانعقاد الجديد، والمقرر بدءه اليوم الثاني من شهر أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن الأجندة تزدحم بالموضوعات والملفات التي تخص تنشيط قطاع الناصعة والعمل على مواجهة العقبات التي تقف حائل أمام المستثمرين في النهوض بالصناعة المحلية.

وأوضحت متى في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة وضعت ملف المصانع المتعثرة والمشكلات التي تواجهها على أولوياتها، وستكون لها نصيب كبير من المناقشات بالانعقاد الجديد.

ولفتت أن هذا الملف ما زالت توجد به عدد من العقبات التي تحول دون تحقيق الهدف المنشود الذي وضعته الحكومة المصرية لتطوير الصناعة الوطنية والنهوض بالمنتج المحلي، لا سيما في توفير الطاقة، وبند تهيئة بنية تحتية سليمة للمصانع من خلال توفير الطاقة بأسعار مناسبة تتلائم مع طاقتها، من غاز وكهرباء ومياه.