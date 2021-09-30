وفاة عريس أثناء رقصه مع أصدقائه ليلة زفافه بالبحيرة

شهدت مدينة أبوحمص بمحافظة البحيرة، واقعة مأساوية، حيث توفي الشاب مسعود يحيى أبو خضره، أثناء رقصه مع أصدقائه ليلة زفافه، حيث كان من المقرر حفل زفافه مساء اليوم الخميس، وذلك في مشهد تقشعر له الأبدان ووسط حالة من الدهشة والذهول التي أصابت المشاركون في ليلة الزفاف.

وكان الشاب مسعود قد عقد قرانه قبل أيام بمشاركة أسرته، وسط جو يسوده السعادة والسرور، ابتهاجا بعقد زواجه، كما استعد للعرس المقرر له اليوم الخميس، حيث شارك في ذبح وليمة العرس قبل ساعات قليلة من وفاته، ثم شارك أصدقائه في حفل ليلة الزفاف بالرقص، حتى سقط مغشيا عليه، وسط صدمة جموع الحضور الغفيرة بالعرس الذي تحول لمآتم.

وتداول عدد كبير من رواد ومستخدمى موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صور عقد قران الشاب الفقيد وصور ذبح أضحية العرس والتى أجريت قبل وفاته بساعات قليلة، كما طالبوا بالدعاء بالرحمة والمغفرة لعريس الجنة.

وخيم الحزن الشديد على أهالي مركز ومدينة أبو حمص، عقب نبأ وفاة الشاب مسعود يحيى أبو خضرة، الذي لقي ربه قبل ساعات قليلة من حفل زفافه المقرر عقده مساء اليوم الخميس.

وشيع الآلاف من أهالي مدينة أبوحمص بمحافظة البحيرة، جثمان الشاب مسعود يحيى أبو خضره، الذي توفي قبل زفافه بساعات أثناء الاحتفال مع أصدقائه في ليلة حفل زفافه، والذى كان مقرر زفافه مساء اليوم الخميس.