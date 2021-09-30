الخميس 30 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طائرت حربية روسية تنفذ عمليات قصف تدريبى فى القرم

عمليات قصف تدريبى
عمليات قصف تدريبى فى القرم

نفذت مجموعة طائرت حربية روسية من طراز "سو- 30 إس إم" و"سو-24 إم" تابعة لأسطول البحر الأسود، عمليات قصف تدريبي في القرم.

وقال رئيس قسم الإعلام في أسطول البحر الأسود الروسي أليكسي روليف، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية: "بحسب سيناريو هذه العمليات التدريبة، تمكنت طائرة استطلاع من اكتشاف تجمعات للعدو المفترض في المنطقة الجبلية، ومن ثم انطلقت قاذفات من طراز "سو-24" ومقاتلات متعددة الأغراض من نوع "سو- 30" لتدمير هذه التجمعات المعادية".

وأضاف: "بعد أن تم رصد وتحديد موقع التجمعات المعادية، قامت هذه الطائرات بقصفها بالصواريخ غير الموجهة ودمرت ما يحاكي مواقع لعدو وهمي"، مشيرا إلى أن الطيارين الروس نفذوا خلال هذه التدريبات عمليات الإقلاع الطارئ من القاعدة الجوية وقاموا بمناورات معقدة للتهرب من وسائل الدفاع الجوي المعادية على ارتفاعات مختلفة.

في سياق آخر ذكرت محكمة فى موسكو، أمس الأربعاء، أن السلطات ألقت القبض على إيليا ساتشكوف، الرئيس التنفيذي لشركة الأمن الإلكترونى الكبيرة (جروب آي.بي) للاشتباه بخيانته للدولة، مضيفة أنه سيظل محتجزاً شهرين، وقالت الشركة إن رجال الأمن فتشوا مكاتب الشركة في موسكو، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وهذه الشركة واحدة من أبرز شركات الأمن الإلكتروني في روسيا، وتركز على التحقيق في جرائم التكنولوجيا والاحتيال عبر الإنترنت، ولها قاعدة عملاء عالمية تشمل بنوكاً وشركات طاقة وشركات اتصالات والشرطة الدولية (الإنتربول).

وعقوبة خيانة الدولة في روسيا هى السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً. وقلما تعلن تفاصيل مثل هذه القضايا بالكامل نظراً لطبيعتها السرية.

وقالت الشركة إن جميع خدماتها لا تزال تعمل بشكل طبيعي، مضيفة أن بنيتها التحتية الموزعة على أساس جغرافي تكفل أمان بيانات العملاء. وذكرت أنها تعكف على استجلاء الأمر.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن مصدر أمني، الأربعاء، أن ساتشكوف، المشتبه بأنه نقل معلومات إلى أجهزة مخابرات أجنبية، نفى صحة هذا الاتهام.

 

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وائل لطفي

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