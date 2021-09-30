فرنسا تعيد سفيرها إلى أمريكا بعد استدعائه إثر «أزمة الغواصات»

عاد سفير فرنسا لدى الولايات المتحدة فيليب إتيان إلى واشنطن أمس الأربعاء، بعد أسبوعين على استدعائه إثر اندلاع أزمة غير مسبوقة بين الحليفين.

ووصل السفير الى أحد مطارات العاصمة الفيدرالية الأمريكية، وفق ما أعلنت السفارة

وشكل استدعاؤه إلى باريس "للتشاور" بقرار من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 17 سبتمبر، سابقة بين فرنسا والولايات المتحدة.

وجاء ردّ الفعل الفرنسي هذا الذي يعتبر الأكثر حدة، احتجاجاً على الشراكة الجديدة التي كان أعلن عنها قبل يومين من ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن بين بلاده وكل من أستراليا والمملكة المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وما نتج عنها من إلغاء لعقد ضخم أبرمته باريس مع كانبيرا لبيعها غواصات فرنسية.

وكانت الحكومة الفرنسية نددت إثر ذلك بـ"طعنة في الظهر" وبـ"قرار قاس"، وشبّهت أسلوب الرئيس الأمريكي الديموقراطي بالنزعة الأحادية لسلفه الجمهوري دونالد ترامب.

لكن في نهاية المطاف اتفق بايدن وماكرون، خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما في 22 سبتمبر، على السعي لطي صفحة الأزمة

وأعلن ماكرون يومها أنّ السفير الفرنسي سيعود إلى واشنطن. وقرّر البلدان إطلاق "عملية مشاورات مكثفة" لاستعادة "الثقة".

عاد سفير فرنسا لدى الولايات المتّحدة فيليب إتيان إلى واشنطن الأربعاء، بعد أسبوعين على استدعائه إثر اندلاع أزمة غير مسبوقة بين الحليفين.

ووصل السفير الى أحد مطارات العاصمة الفيدرالية الأمريكية، وفق ما أعلنت السفارة

وشكل استدعائه إلى باريس "للتشاور" بقرار من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 17 سبتمبر، سابقة بين فرنسا والولايات المتحدة.

وجاء ردّ الفعل الفرنسي هذا الذي يُعتبَر الأكثر حدّة، احتجاجاً على الشراكة الجديدة التي كان أعلن عنها قبل يومين من ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن بين بلاده وكلّ من أستراليا والمملكة المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وما نتج عنها من إلغاء لعقد ضخم أبرمته باريس مع كانبيرا لبيعها غواصات فرنسية.

وكانت الحكومة الفرنسية ندّدت إثر ذلك بـ"طعنة في الظهر" وبـ"قرار قاس"، وشبّهت أسلوب الرئيس الأمريكي الديموقراطي بالنزعة الأحادية لسلفه الجمهوري دونالد ترامب.

لكن في نهاية المطاف اتفق بايدن وماكرون، خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما في 22 سبتمبر، على السعي لطي صفحة الأزمة

وأعلن ماكرون يومها أنّ السفير الفرنسي سيعود إلى واشنطن. وقرّر البلدان إطلاق "عملية مشاورات مكثفة" لاستعادة "الثقة".