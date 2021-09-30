الخميس 30 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا تعيد سفيرها إلى أمريكا بعد استدعائه إثر «أزمة الغواصات»

ماكرون
ماكرون

عاد سفير فرنسا لدى الولايات المتحدة فيليب إتيان إلى واشنطن أمس الأربعاء، بعد أسبوعين على استدعائه إثر اندلاع أزمة غير مسبوقة بين الحليفين.

ووصل السفير الى أحد مطارات العاصمة الفيدرالية الأمريكية، وفق ما أعلنت السفارة

وشكل استدعاؤه إلى باريس "للتشاور" بقرار من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 17 سبتمبر، سابقة بين فرنسا والولايات المتحدة.

وجاء ردّ الفعل الفرنسي هذا الذي يعتبر الأكثر حدة، احتجاجاً على الشراكة الجديدة التي كان أعلن عنها قبل يومين من ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن بين بلاده وكل من أستراليا والمملكة المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وما نتج عنها من إلغاء لعقد ضخم أبرمته باريس مع كانبيرا لبيعها غواصات فرنسية.

وكانت الحكومة الفرنسية نددت إثر ذلك بـ"طعنة في الظهر" وبـ"قرار قاس"، وشبّهت أسلوب الرئيس الأمريكي الديموقراطي بالنزعة الأحادية لسلفه الجمهوري دونالد ترامب.

لكن في نهاية المطاف اتفق بايدن وماكرون، خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما في 22 سبتمبر، على السعي لطي صفحة الأزمة

وأعلن ماكرون يومها أنّ السفير الفرنسي سيعود إلى واشنطن. وقرّر البلدان إطلاق "عملية مشاورات مكثفة" لاستعادة "الثقة".

عاد سفير فرنسا لدى الولايات المتّحدة فيليب إتيان إلى واشنطن الأربعاء، بعد أسبوعين على استدعائه إثر اندلاع أزمة غير مسبوقة بين الحليفين.

ووصل السفير الى أحد مطارات العاصمة الفيدرالية الأمريكية، وفق ما أعلنت السفارة

وشكل استدعائه إلى باريس "للتشاور" بقرار من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 17 سبتمبر، سابقة بين فرنسا والولايات المتحدة.

وجاء ردّ الفعل الفرنسي هذا الذي يُعتبَر الأكثر حدّة، احتجاجاً على الشراكة الجديدة التي كان أعلن عنها قبل يومين من ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن بين بلاده وكلّ من أستراليا والمملكة المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وما نتج عنها من إلغاء لعقد ضخم أبرمته باريس مع كانبيرا لبيعها غواصات فرنسية.

وكانت الحكومة الفرنسية ندّدت إثر ذلك بـ"طعنة في الظهر" وبـ"قرار قاس"، وشبّهت أسلوب الرئيس الأمريكي الديموقراطي بالنزعة الأحادية لسلفه الجمهوري دونالد ترامب.

لكن في نهاية المطاف اتفق بايدن وماكرون، خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما في 22 سبتمبر، على السعي لطي صفحة الأزمة

وأعلن ماكرون يومها أنّ السفير الفرنسي سيعود إلى واشنطن. وقرّر البلدان إطلاق "عملية مشاورات مكثفة" لاستعادة "الثقة".

 

فرنسا سفير فرنسا الولايات المتحدة واشنطن مطارات العاصمة الفيدرالية الأمريكية إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي أستراليا الرئيس الامريكي ترامب دونالد ترامب

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

مواعيد القطارات المكيفة والمميزة الخميس 30-9-2021

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

وفاة عريس أثناء رقصه مع أصدقائه ليلة زفافه بالبحيرة

جو بايدن يرفض لقاء رئيس السلطة الفلسطينية فى الأمم المتحدة

لينك مباشر| نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الدور الثاني

تفاصيل عودة الفنانة حنان ماضى بحفل «كامل العدد» ومفاجآتها للجمهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

منى رجب

"حبيبة" ستصبح رمزًا للحرية والتقدم (2-2)

مؤمن المحمدي

الأهلي فوق الجميع

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

مطالبة نحو 700 مؤسسة أوروبية بوقف استثماراتها في شركات تعمل مع مستوطنات إسرائيلية

مسئول أمريكى: سوليفان أكد لمصر دعم بايدن لـ«حل الدولتين»

خطوة غير عادية.. كواليس رفض الرئيس الأمريكى لقاء عباس