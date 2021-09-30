استشهاد فلسطينى خلال اشتباك مع الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم الخميس خلال اشتباك مسلح مع عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية برقين جنوب غرب مدينة جنين بالضفة الغربية، حسبما أعلنت مصادر طبية فلسطينية، وفقا لفرانس برس.

ونقلت وكالة معًا الإخبارية الفلسطينية عن المصادر أن مواطنين اثنين أصيبا كذلك ونقلا إلى مستشفى لتلقي العلاج.

كما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي حاصرت منزلاً في منطقة "المطلة" الواقعة بين بلدتي اليامون وبرقين، وانتشرت في محيطه.

من جانبه واصل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه، انتهاكاتهم بحق الشعب الفلسطنيني ومقدساته وممتلكاته، واعتقلت قوات الاحتلال 14 مواطنا من مناطق متفرقة من الضفة، ومددت توقيف الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع" واعيد اعتقالهم، كما داهمت عدة محال تجارية في الخليل، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

اعتقال 14 مواطنا من الضفة

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت 14 مواطنا من الضفة.

واعتقلت قوات الاحتلال الطبيب عبد الغني الخضور من بلدة بيت سيرا غرب مدينة رام الله، عقب اقتحام منزله وتخريب محتوياته، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مجدي سليم حمدان من بلدة بيت سيرا، خلال عودته من السفر.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتى أسامة ماهر قبها على مفرق قرية كفيرت، قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين، كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشاب عز الدين أبو زيد، أثناء تواجده في أراضي عام 1948.

واعتقلت خمسة مواطنين على الأقل من القدس، وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: أيوب الخضور، بعد ان داهمت منزله في بلدة بدّو شمال غرب القدس، واعتقلت عددا من المواطنين من أحياء متفرقة في القدس، عرف منهم: عبد السلام الهدرة، ومحمد دواد أبو الهوى من بلدة الطور، ومحمد سعيدة، وعز الدين طوطح من بيت حنينا، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها، وسلّمت قوات الاحتلال استدعاءً للمواطن عماد عوض، بعد ان داهمت منزله ومنزل شقيقه أنور في بيت حنينا.