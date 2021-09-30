أفضل الطرق لزراعة الخس

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قsم بحوث الخضر بمركز البحوث الزراعية عن الطرق الصيحة لزراعة الخس والتربة الصالحة وأفضل الأصناف ومواعيد الزراعة والمناخ المناسب وتشمل:

• أصناف الخس

1- الخس الروماني: يتميز باللون الأخضر الداكن، وورقته طويلة وسميكة تنمو عموديا وحجمها متوسط.

2- الخس التفاحي: dتميز باللون الأخضر الداكن اللامع وحجم دائري يرع في الربيع والخريف والصيف.

3- الخس الملفوف: يتميز باللون الأخضر الفاتح والملمس الناعم، ويزرع في فصل الصيف.

4- الخس الورقي: يتميز بألوانها وأشكالها الجذابة لذلك يكثر استخدامها في الفنادق لتزين الأطباق.

• المناخ المناسب لزراعة الخس

يُفضل زراعة الخس في الأوقات الباردة، ويتحمل درجة حرارة تتراوح بين 15 إلى 22 درجة مئوية، ويمكن اختيار الموعد المناسب لزراعة الخس من خلال الزراعة في موسم الربيع والخريف والشتاء والصيف أيضًا على مدار العام.

• إعداد الأرض لزراعة الخس

1- اختيار البذور

يجب انتقاء البذور قبل زراعتها لضمان أنها مقاومة للآفات الزراعية وقادرة على تحمل الظروف المناخية، بجانب أنها خالية من الفيروسات والأمراض, ويمكن تخزينها لمدة 3 سنوات في درجة حرارة منخفضة تصل إلى 10 درجة مئوية .

2- اختيار التربة

يزرع الخس في جميع أنواع الأراضي الخصبة جيدة الصرف والتهوية، والتي تكون غنية بالفوسفور والأزوت .

• طريقة زراعة الخس

تحضير 100 كجم من البذزر ثم خلطها بالرمل ورشها نثرا على الأرض، مع ري التربة مباشرة بعد النثر لتجنب انجراف التربة, تزرع في خطوط طولية تبعد 25-35 سم عن بعضها للاصناف المتوسطة.

• التغطية البلاستيكية للزرع

تفيد التغطية البلاستيكية لنبات الخس في حالة عدم استخدام شبكانت الري لأنها تحافظ على هيكلة التربة بالإضافة إلى توفير المياه وعدم التبخر، مع عدم نمو الأعشاب الضارة التي تتطلب للمكافحة باستخدام المبيدات الكيميائية، وعدم تكون فطريات في التربة .

• تسميد الخس

يبدأ التسميد بالأزوت بعد زراعة الشتل بأسبوعين بمعدل 13 وحدة للفدان، وإضافة السماد البوتاسي بمعدل 40 وحدة للفدان , وبمعدل 50 وحدة من التسميد الفوسفاتي.

• الري

تروى الأرض مباشرة بعد زراعة البذور، ويجب الري بانتظام حيث تتراوح كمية المياه المناسبة لنمو الخس من 350 إلى 400 ملم، كما ينصح بتقليل الري خلال فترة نمو الجذور وزيادة الري بعد نمو الجذور، كما يجب تقليل كميات المياه مع تقريب فترات الري .

• الدورة الزراعية

يمكن زراعة الخس بعد الكرنب والخيار والطماطم أو بعد البقوليات كما يجب عدم زراعته بعد البقدونس والجزر .

• فوائد الخس

1- وقاية الإنسان من مرض الزهايمر.

2- غني بالفيتامينات والمغذيات خاصة فيتامين a وفيتامين c.

3- مضاد للأكسدة لأنه يحتوي على مادة البيتاكاروتين.

4- يحتوي على العديد من العناصر الغذائية مثل الفوسفور والكاليسوم والحديد.

5- يحمي من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام.

6- غني بالألياف والمياه ويحافظ على سلامة الأسنان.

7- ترطيب الجسم ونقاء البشرة ونضارتها.

8- الوقاية من الإمساك والحصى البولية ويفيد الأمعاء.

9- مهدئ للأعصاب ويساعد على النوم.

10- يحتوي على حمض الفوليك المهم للمرأة الحامل.

• أضرار الإكثار من تناول الخس

1- كثرة تناوله يصيب الإنسان بالسالمونيلا والقولون.

2- أحيانا يكون مصدر للبكتريا والفيروسات والطفيليات.

3- يفقد أهميته الغذائية إذا تم تقطيعه لذلك ينصح بتناول أوراقه كاملة.

• طرق مكافحة الأمراض والآفات من الخس

يعتبر نبات الخس ِأكثر عرضة للإصابة بالأمراض والحشرات، ويجب الحفاظ على نظافة الأوراق وخلوها من التشوهات والحشرات مما يستوجب استعمال المبيدات الكيميائية، ويفضل التزام المزارع بطرق المكافحة الوقائية الآتية:

1- إزالة المخلفات الزراعية المسببة للأمراض.

2- إزالة الأعشاب الضارة للتخلص لتجنب انتشار الحشرات.

3- الحرص على الزراعة في تربة جيدة الصرف والتهوية.

4- تعقيم التربة وتعرضها لأشعة الشمس المباشرة.

5- تعقيم المعدات الزراعية.

6- وجود مسافات مناسبة بين البذور للتهوية.

7- استعمال سماد بلدي مخمر للقضاء على الحشرات والأعشاب الضارة.

8- تعقيم شمسي وكيميائي للتربة لتجنب الحشرات والأعشاب.

9- الري في الصباح الباكر وبالتنقيط لتجنب تكون رطوبة على الأوراق.

10- مكافحة الحشرات خاصة حشرة المن الناقلة للفيروسات.

11- تجنب جرح أوراق الخس خلال إجراء العمليات الزراعية.

12- إزالة الخس المصاب بسبب الآفات وحرق المصاب.

13- اختيار مبيدات مناسبة للزراعة لمنع تسمم النباتات.