.أراب نيوز: الإخوان يستغلون أى أزمة فى مصر للعودة من جديد

قالت صحيفة "آراب نيوز" إن جماعة الإخوان في مصر فشلت تماما في السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لآراب نيوز: فمنذ سقوط الجماعة عام 2013، فشل الإخوان المسلمون في السيطرة على القصص الإخبارية المختلفة على الإنترنت.

وتايعت آراب نيوز: على الرغم من أن حوالي نصف المصريين ينشطون على وسائل التواصل الاجتماعي ، إلا أنهم يميلون إلى اتجاهات بعيدة كل البعد عن اتجاهات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى عكس ما كان يهيمن على الشبكات الاجتماعية في عام 2011.

وأضافت: منذ ذلك الحين، بذل الموالون للإخوان المسلمين جهودًا كبيرة للاستفادة من الاستخدام المكثف للمصريين لوسائل التواصل الاجتماعي، إنهم يستغلون أي أزمة محلية ويستخدمونها كحصان طروادة لمطالبهم بالعودة من جديد، كما رأينا عدة مرات في مقاطع الفيديو المزيفة التي بثتها قنوات إخوانية وغيرها من التحيز المؤيد للإخوان المسلمين حتى سبتمبر 2020.

واستكملت: في البداية، يمكن القول إن الإخوان المسلمين يعانون من أعمق أزماتهم منذ تأسيسهم عام 1928 بسبب سقوطهم في يونيو 2013.. تجسدت هذه الأزمة في السقوط السياسي الشعبي للإخوان، حيث أحبطت كل من تونس ومصر جهودهما ليكون لهما أي دور سياسي أو اجتماعي في المستقبل.

وقالت: وعلى غرار تونس كانت الحالة المصرية، فعلى الرغم من آلتهم الإعلامية الضخمة وخلاياهم النائمة ومنصاتهم الإعلامية ووسائل إعلامهم التي تدعم أجندتهم ، إلا أن الإخوان لم ينجحوا في استعادة وجودهم أو الحفاظ على نفوذهم في المجتمع المصري. بالإضافة إلى ذلك ، فقدوا قوتهم على حشد الجماهير أو إثارة الانتفاضات كما اعتادوا في الماضي في ذروة الربيع العربي.

وحول حكم الإخوان في مصر، قالت آراب نيوز: وصل الإخوان المسلمون إلى السلطة في مصر في عام 2012 من خلال محمد مرسي ، أول رئيس للجماعة، مع السيطرة الكاملة على البرلمان والنقابات المدنية في البلاد، وبدلاً من تنفيذ برنامجهم المزعوم لمدة 100 يوم - المعروف باسم برنامج النهضة الرئاسي للإخوان المسلمين - والذي تناول القضايا اليومية للوقود والغذاء والأمن والمرور، اغتصبت الجماعة جميع السلطات لتعزيز قبضتها على السلطة في مصر مما أدى به إلى أن يكون تأخر في تشكيل الوزارة.

واستطردت: وقد أدى ذلك إلى نقض مبادئ الجماعة وأثار استياء الرأي العام ضدها، وأدى خطاب الإخوان المسلمين واستراتيجيتهم ذات الوجهين في تلبية مطالب المواطنين إلى تصاعد الغضب العام ضدهم. وبالتالي، فهذه هي الأسباب التي دفعت الإخوان المسلمين إلى فقدان سلطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي:

أولاً: استقرار مصر

توازنت مواقف المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي بين دعم وانتقاد حكومتهم ، خاصة فيما يتعلق بتكلفة المعيشة من خلال الخدمات الأساسية مثل البقالة والوقود والكهرباء. لكن المصريين لا يترددون في مدح ودعم ما يرون أنه خطوات إيجابية في بناء وجذب الاستثمار.



ثانيًا: التمييز بين الإسلام والإسلاميين

في حين أن المصريين معروفون على نطاق واسع بطبيعتهم الدينية والمحافظة؛ إلا أنهم يفرقون في الغالب بين الإسلام والإسلاميين وكذلك الدين والتطرف.

على الرغم من محاولة عدد لا يحصى من الجماعات الإسلامية تنفيذ أي دعوة لتجديد الخطاب الديني وتحريف أي نقد للتاريخ الديني لصالحهم ، إلا أنهم لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم بسبب إحجام المصريين عن تكرار تجربتهم السابقة في ظل حكم مرسي.

ومثل هذه التجربة أرهبت السلم المصري وزعزعت استقرار الهوية المصرية الراسخة ، وهي هوية لا تجد أي تناقض بين الدين والعرق، وهي الهوية نفسها التي تنفر من عزل الوطن "مصر" ونشر مفهوم الأمة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية عليها. يتضح هذا في شهر سبتمبر من كل عام، عندما تدعو المنصات الإعلامية للإخوان المسلمين إلى الاحتجاج والمظاهرات ، لكنها تفشل دائمًا في جذب عدد كبير من المتابعين.



بالإضافة إلى ذلك ، كان الخطاب المضاد والنقدي ضد أيديولوجية الجماعات الإسلامية وحججها ومفاهيمها التأسيسية نشطًا وساخنًا وحيويًا بفضل ثورة المعلومات والمنافذ الرقمية، أصبح المصريون الآن قادرين على القراءة وإدراك نقد الأصولية والتمييز بين الإسلام والإسلاميين والتاريخ الإسلامي.

ثالثًا: ركود الخطاب وعدائه

من خلال تصنيف الدولة المصرية باستمرار على أنها تكفيري (مرتد) والحفاظ على لهجة تمييزية ضد الأقليات المسيحية وجماعات المجتمع المدني العلمانية، أصبحت رواية الإخوان المسلمين راكدة في التواصل مع التغيرات الحالية التي تحدث داخل المجتمع المصري المتطور.

وأوضح مثال على ذلك يأتي من وجدي غنيم ، داعية الإخوان المسلمين الذي مُنع من دخول تونس عام 2019 بعد وصفه للرئيس التونسي السابق الباجي قايد السبسي بـ "المرتد" الذي كان يحارب الله والإسلام.



وبحسب فهم كثير من المصريين، تظل التجربة في ظل حكم الإخوان المسلمين عام 2013 السبب الأكبر لخوف المواطنين من عودتهم ، أو الاستجابة لدعوتهم للتعبئة والتظاهر مرة أخرى.

رابعًا: ثقل التجربة: مصر من منظور قومي عربي

الأمن والنظام والاستقرار هي المطالب الأساسية الثلاثة للمصريين وهي في صميم محادثاتهم على منصات التواصل الاجتماعي. يتم التعبير عن الأصوات الناقدة من خلال إطار الدولة التي تحافظ على النظام والأمن ، ويأخذ المصريون في الاعتبار الجاد نماذج الدول المجاورة للدول الفاشلة جنبًا إلى جنب مع صعود الجماعات الإسلامية في الدول المجاورة أو دول أخرى في المنطقة.

كما يلعب دور مصر الدبلوماسي في المنطقة دورًا مهمًا ، حيث يثني المواطنون على حكومتهم لما لها من دور إقليمي نشط في الصراع بين فلسطين وإسرائيل، وفي العراق وتجاه ليبيا، وفي علاقاتها القوية مع دول الخليج، وفي علاقاتها الاستراتيجية. الجهود المبذولة لوقف أي فرصة لعودة المتطرفين إلى البلاد. لم يكن هذا ممكناً من خلال حكومة يقودها الإخوان المسلمون أو من خلال رواية على الإنترنت تهيمن عليها الجماعة.