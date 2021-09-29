حريق فى 6 محال تجارية أمام جامعة كفر الشيخ (صور)

شب حريق هائل في 6 محال تجارية للملابس ومكتبات بمنطقة الري في الجهة المقابلة لجامعة كفر الشيخ.

وانتقل على الفور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ لمتابعة إخماد الحريق مما أدى لالتهام محتوياتها وجارٍ السيطرة عليه بعدما جرى الاتصال بقوات النجدة والحماية المدنية، فجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتم الدفع بسيارات إسعاف لتأمين الحريق، ولم يتم الكشف حتى الآن عن وجود مصابين أم لا، كما انتقل ضباط قسم شرطة أول كفر الشيخ، إلى مكان الحريق، لمعرفة أسبابه، فيما ستنتقل الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق.

حريق في 6 محال تجارية أمام جامعة كفر الشيخ

حريق في 6 محال تجارية أمام جامعة كفر الشيخ