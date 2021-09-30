الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ختام فعاليات برنامج «قضايا الشباب وريادة الأعمال» بالوادى الجديد

فعاليات برنامج قضايا
فعاليات برنامج قضايا الشباب وريادة الأعمال

اختتم المجلس القومي للسكان بالوادي الجديد، اليوم، برنامجه التدريبي بعنوان "قضايا الشباب ورياده الأعمال"، بمركز شباب مدينة الخارجة، بهدف توعية الشباب كيفية إدارة المشروع وعناصر دراسه الجدوى من حيث دراسة أوضاع السوق وحجم الاستثمار والتكاليف  والأرباح .

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 فعاليات برنامج قضايا الشباب وريادة الأعمال

حاضر البرنامج إسماعيل عبد الغافر، مسؤول إدارة المشروعات بجهاز تنميه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،و عبد الموجود محمد أحمد، مدير إداره مشروعك  بديوان عام المحافظة  .

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 فعاليات برنامج قضايا الشباب وريادة الأعمال

واستهل إسماعيل عبد الغافر مسؤول إدارة المشروعات حديثه مع المشاركين عن  كيفيه  إداره المشروعات وكيفية إعداد دراسة جدوى،  بالإضافة إلى الترويج  للخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات سواء كانت مشروعات خدمية أو تجارية أو صناعية، وما هي سبل  دراسة المشروع والسوق المحلي.

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 فعاليات برنامج قضايا الشباب وريادة الأعمال

وتابع الحديث عبد الموجود أحمد، مدير المشروعات بالمحافظة بشرح ما هو المشروع، وأهمية تحديد المشروعات المناسبه، وما هي شروط نجاحها وتحديد الإمكانات المادية، مؤكدًا على ضرورة مواكبه تطورات السوق من أساليب جديده وتكنولوجيا وتسويق، وأهمية  البعد عن التأخير في التنفيد والبعد عن الاحباط، قائلًا: «لابد من توقع تحقيق أرباح قليلة وأهمية توقع أرباح  مستمرة».

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 فعاليات برنامج قضايا الشباب وريادة الأعمال

ومن جانبها، أكدت دكتورة عبير متولي، مدير المجلس القومي للسكان، أن الندوة تمت على مدار يومين متتاليين، واستهدفت 
مكلفات الخدمة العامة بهدف تعريف الشباب بأهمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والجهات التي تعاونهم في الحصول علي تمويل، وطرق إجراءات ميسره لتنفيذ المشروعات.

وفي سياق آخر، وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة نادي الهجن بمركز باريس لاستضافة الفعاليات الرياضية القومية المحتملة.

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 فعاليات برنامج قضايا الشباب وريادة الأعمال

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمركز باريس، اليوم، يرافقه عادل مراد رئيس المركز، وبهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة، كما وجه بزراعة أشجار مثمرة واستكمال أعمال الإنارة وتجميل واجهة النادي.

 

اختتم المجلس القومى للسكان الوادي الجديد برنامجه التدريبي قضايا الشباب توعية الشباب دراسة الجدوي أوضاع السوق حجم الاستثمار الأرباح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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