الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية الأوروبية: مصرع أكثر من 20 ألف مهاجر فى المتوسط منذ 2014

ألف مهاجر في المتوسط
ألف مهاجر في المتوسط

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أنه منذ عام 2014، "لقي أكثر من 20 ألف مهاجر مصرعهم أثناء محاولتهم عبور المتوسط​ اتجاه أوروبا".

وبحسب ما أوردته وكالة "آكي" الإيطالية فإن وثيقة صادرة عن المفوضية حول خطة عمل جديدة لمكافحة تهريب البشر، تفيد بأنه منذ بداية العام الحالي حصدت مياه المتوسط أرواح 1369 مهاجرًا.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد ذكرت في تقرير سابق أن حصيلة الضحايا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام لا تقل عن 1146 شخصًا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر، منوهة بأنها زادت بأكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وأفادت المنظمة في تقريرها نصف السنوي، بأن عدد الأشخاص الذين حاولوا العبور إلى أوروبا عبر المتوسط ارتفع 58% بين يناير ويونيو هذا العام مقارنة بنفس الفترة من 2020.

 واليوم وصفت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزي ظاهرة تدفقات المهاجرين نحو شواطئ بلادها الجنوبية بالقضية "الهيكلية وليست ظرفية" فيما أعلن زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني، الذي طالما انتقد سياستها في إدارة ملف الهجرة، أنه بوسعه تقديم بعض النصائح خلال لقاء مرتقب بينهما.

وقالت الوزيرة، مخاطبة حدثا عن الأمن والاندماج، إن مسألة "وصول المهاجرين مشكلة هيكلية وليست ظرفية. شهدنا هذا العام زيادة (في التدفقات) بوصول 45 ألف مهاجر، بينما في نهاية العام الماضي كانوا 34 ألفًا في المجمل".

إلا أنها أضافت "لكن ليست لامورجيزي التي تجعلهم يصلون إلى إيطاليا، فالأمر أكثر تعقيدًا بعض الشيء".

 بدوره، قال سالفيني على هامش تجمع انتخابي استعدادًا لانتخابات إدارية، إنه تواصل مع الوزيرة والتي وافقت "أخيرًا بعد مرور أشهر" على لقائه. وأردف "لا يمكننا تحمل هبوط الآلاف، لقد وصل عددهم إلى 45 ألفًا. بوسعي أن أقدم لها بعض النصائح"، كوزير داخلية سابق في حكومة جوزيبي كونتي الأولى.

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وائل لطفي

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