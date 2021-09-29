بعد عدم تمكنها من تحقيق حلمها.. أكبر طالبة بالثانوية تستغيث بالرئيس

استغاثت هناء موسى، الطالبة الأكبر سنًا بـ41 عامًا بمحافظة الشرقية والتي نجحت في الحصول على 61% في الثانوية العامة بالرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقالت هناء، في استغاثتها عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "مقدمه لسيادتكم/ هناء محمد موسى إبراهيم أكبر طالبة سنًا تحصل على شهادة الثانوية العامة فى مصر، سيادة الرئيس كان حلمًا يراودنى منذ نعومة أظافرى أن أتشرف بانضمامى لهيئة التدريس المقدسة وأن ألتحق بكلية التربية حبًا وعشقًا وإيمانًا برسالة المعلم السامية فى تربية وتعليم أجيال تخدم مصرنا الحبيبة فى كافة المجالات .. حلمًا عاش بداخلى وكنت على يقين أننى سأضيف شيئًا له .. تحديت كل الظروف والعوائق وأصررت على تحقيق حلمى حتى بعد أن تزوجت ووهبنى الله بخمسة أبناء عملت جاهدة على تربيتهم وغرس محبتهم لمصر بما يخدم وطننا الحبيب ".

أضافت هناء في استغاثتها: "التحقت وعمرى 38 سنة بالصف الأول الثانوى منازل وتحقق نصف الحلم بحصولى على شهادة الثانوى العام وعمرى 41 سنة.. سيادة الرئيس لقد تحطم حلمى على صخرة عدم تمكنى من الحصول على الدرجات اللازمة للالتحاق بكلية التربية ولا أمتلك من المال ما يعيننى بالالتحاق بإحدى الجامعات الخاصة ولا أجد لى ملجأ بعد الله سبحانه وتعالى سوى سيادتكم".

واختتمت: "ألتمس من سيادتكم التكرم بمنحة دراسية تمكننى من الالتحاق بكلية التربية وأملى فى الله ثم سيادتكم كبير وثقتى فى عطفكم وتشجيعكم لكل أم مصرية تعمل على تنمية مهاراتها وزيادة مستوى تعليمها، ثقة لا حدود لها فى ظل حلمكم العظيم لمصر والجمهورية الجديدة التى نؤمن إيمانًا راسخا أنها وفى ظل قيادتكم الحكيمة ستصبح فى مصاف الدول المتقدمة، بل فى مقدمتها بمشيئة الله تعالى.. أدامكم الله فخرًا لبلدنا وبما قدمته وما ستقدمه لمصر الحبيبة.. مقدمه لسيادتكم الأم والطالبة/ هناء محمد موسى إبراهيم".