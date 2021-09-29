الخميس 30 سبتمبر 2021
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سياسي

برلماني: «حياة كريمة» مبادرة عملاقة تليق بمصر في القرن الـ21

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن التقدير الشعبي والإقليمي والدولي لمبادرة حياة كريمة، لم يتوقف، ليس فقط بسبب حجمها الضخم والعملاق، ولكن لأنها تستهدف تغيير حياة 57% من سكان مصر بحلول عام 2023.

وأضاف محسن في بيانه اليوم الأربعاء، أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقت في يناير 2019، استهدفت تحقيق أربعة أهداف رئيسية كبرى، وهى، تحسين الأحوال المعيشية لسكان القرى من خلال توفير الحماية الاجتماعية، والارتقاء بمستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، والنهوض بجودة خدمات التنمية البشرية ودفع عجلة التنمية وزيادة فرص التشغيل.  

وأكد أن استهداف المبادرة نحو 375 قرية في 67 مركزا في 14 محافظة خلال مرحلتها الأولى 2019-2020 واستهدافها نحو 1371 قرية في عام 2021 يؤكد على ضخامتها وجسامتها، ويكشف عن عشرات الملايين من المصريين الذين يستفيدون من المبادرة وأهدافها التنموية.

وشدد النائب أن مبادرة حياة كريمة، مبادرة عملاقة تليق بمصر في القرن الـ21 وتريد إحداث نقلة حقيقية في البلاد.

النائب أحمد محسن مجلس الشيوخ حياة كريمه مبادرة حياة كريمة الحماية الاجتماعية

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