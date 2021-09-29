«العامة للمرافق» تشكر رئيس المصرية لنقل الكهرباء لعدوله عن فصل 4 من موظفيها

وجه هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، شكره وتقديره للمهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن قرارها قبول التظلم المقدم من النقابة بخصوص قرار فصل 4 موظفين بالشركة يعملون بمحطة محولات بني سويف والذين تم فصلهم بناءً على تحقيقات القطاع القانوني بالشركة، مشيدًا بالدور الذي ساهم فيه المحاسب هاني إسماعيل العضو المتفرغ للشئون المالية والإدارية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء ومتابعته، بالتنسيق مع رئيس النقابة في انتهاء إجراءات عودة العاملين المفصولين.

أكد فؤاد، في بيان له، عن شكره وتقديره لرئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء على ما تبذله من مجهودات على مدار الفترات الماضية كان لها بالغ الأثر فى تحقيق الاستقرار وفتح قنوات اتصال مستمرة بين الشركة والنقابة العامة بهدف تحقيق التوازن والتكامل للعاملين بالشركة والعمل على إيجاد حلول جذرية لبعض العقبات والتحديات التى تواجه الطرفين.

أوضح رئيس العامة للعاملين بالمرافق العامة، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بقيادة د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يشهد نقلة نوعية فى معدلات الأداء والتطوير والتحديث مما يتواكب مع خطة الدولة 2030 بإعتبار أن القطاع يعتبر من أهم القطاعات التي تساهم في إحداث نقلة اقتصادية للدولة المصرية، مؤكدًا أن بفضل مجهودات زملائه العاملين في القطاع تم إنجاز وتنفيذ العديد من المشروعات القومية التي نتج عنها وجود فائض كبير في الطاقة الكهربائية للمرة الأولى في التاريخ.

ووقعت النقابة العامة للعاملين بالمرافق بروتوكول تعاون مع الأمين العام للاتحاد العربي لعمال الكهرباء والصناعات المعدنية والميكانيكية، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا، يهدف إلى التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة فيما يخص القضايا العمالية المشتركة بين عمال هذا القطاع الإستراتيجي لدى البلدين "مصر وسورية"، وتكثيف الدورات التدريبيبة والتثقيفية للعمال لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم تجاه بلدانهم خاصة في ظل التحديات الراهنة، مؤكدًا تضامن القطاع الذي يضم عمالاً في مجالات "الكهرباء، مياه الشرب، الصرف الصحي والإسكان"، مع سورية في معركتها في التنمية وإعادة الإعمار، وكذلك مواجهة الإرهاب، ولرفع الحصار الاقتصادي الجائر عليها.