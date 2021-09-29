هل هناك ارتباط بين أمراض اللثة ومشاكل القلب؟.. العلم يجيب

يعتقد الكثيرون أن الأسنان واللثة السليمة يسيران جنبًا إلى جنب مع صحة القلب، لكن هل هناك حقًا ارتباطا مباشرا؟ فالاهتمام بصحة الفم - مع التنظيف المنتظم بالفرشاة والخيط - لا يزال جزءًا مهمًا للبقاء بصحة جيدة.

يشير الأطباء إلى أنه غالبًا ما يحدث ضعف في صحة الفم والقلب معًا، خاصةً إذا كنت مدخنًا أو مصابًا بداء السكري أو مصابًا بالسمنة أو لديك ارتفاع في ضغط الدم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع " clevelandclinic" الطبي.

وأكد الأطباء أنه يوجد علاقة ما بين التدخين وأمراض القلب، فالمدخنين هم أكثر عرضة لسوء صحة الفم وزيادة الإصابة بسرطانات الفم.

ويمكن أن يؤدي مرض السكري أيضًا إلى جفاف الفم وسوء شفاء اللثة ومرض القلاع الفموي، وهو عدوى فطرية في الفم والحلق، كما أن أولئك الذين يعانون من مرض السكري وكذلك المدخنين هم أكثر عرضة للإصابة بمرض القلاع الفموي أو أمراض اللثة 20 مرة.

ووفقًا لدراسة نشرت بمجلة "AHA Journal Hypertension" ، يمكن أن تؤدي أمراض اللثة إلى تفاقم ضغط الدم ويمكن أن تتداخل مع الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

وأكد الباحثون أن النظام الغذائي الصحي يحسن وظائف القلب، فأولئك الذين يتجنبون الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر يميلون أيضًا إلى أن يكون لديهم أسنان ولثة أكثر صحة.

كيف تقلل من المخاطر؟

الوقاية هي المفتاح لتقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب والفم، حيث يعتبر الإقلاع عن التدخين، إضافة إلى تجنب شرب الكحول، من الأمور المهمة.

كما أن التحكم في الوزن، تناول الأطعمة والمشروبات قليلة السكر، بالإضافة إلى التحكم في ضغط الدم، من العادات التي تساعد في الحماية من خطر الإصابة بأمراض اللثه والفم.

كما من المهم الحصول على فحوصات منتظمة مع طبيب الأسنان للحصول على رعاية وقائية جيدة من أجل تفادي الكثير من المشكلات، حيث يعد التحكم في أي التهاب ضروريًا لصحة جيدة حتى لو لم يكن هناك دليل على وجود ارتباط مباشر بين صحة الفم والقلب.

تحدث إلى طبيب أسنانك إذا كنت تعاني من أمراض القلب

على الرغم من أن الخبراء لا ينصحون عمومًا بتناول المضادات الحيوية قبل إجراء جراحة الأسنان للأشخاص الذين يعانون من مرض صمام القلب البسيط والذين لم يسبق لهم إجراء جراحة الصمام، حيث يظل من المهم دائمًا لهؤلاء الأشخاص تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بانتظام من أجل نظافة الفم بشكل جيد.

أشار الباحثون إلى أنه توجد صلة مباشرة بين صحة الفم والقلب بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أمراض قلبية موجودة مسبقًا تجعلهم عرضة للإصابة بالتهاب الشغاف، وهي عدوى تصيب صمامات القلب.