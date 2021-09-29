خبراء: دول أوروبية ستتبع بريطانيا فى إلغاء عدم السفر لمصر.. وتوقعات بانفراجة كبيرة للسياحة

أكد خبراء اقتصاد أهمية قرار وزارة الخارجية البريطانية بإلغاء نصيحة عدم السفر إلى مصر إلا للضرورة بسبب فيروس كورونا، مشددين على أن القرار البريطانى ستتبعه قرارات أوروبية أخرى تنعش قطاع السياحة المصرى.

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور كريم العمدة، إن مصر تعتمد بالأساس على السياحة الروسية التى تمثل مع دول أوروبا الشرقية نحو ٦٠٪ من حجم السياحة الوافدة لمصر، مؤكدًا أهمية السوق البريطانية أيضًا، حيث تحمل عودتها الكثير من الدلالات الإيجابية. وأشار إلى أن قرار بريطانيا ستتبعه قرارات فرنسية وألمانية، وسنرى السياح الأوروبيين وإنفاقهم العالى مرة أخرى فى قطاع السياحة المصرى. فيما لفت الخبير الاقتصادى الدكتور هشام إبراهيم، إلى أن إزالة أى قيود على السفر لمصر أمر مهم، ويعطى دلالات ورسائل أهمها أن مصر باتت آمنة وتخطت المرحلة الخطرة فيما يتعلق بالتعامل مع جائحة كورونا العالمية.