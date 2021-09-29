الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شيرى عادل بالحجاب مع حورية فرغلى فى «أيام وبنعيشها»

حورية ولقاء سويدان
حورية ولقاء سويدان

يواصل صُنّاع مسلسل "أيام وبنعيشها" تصوير أحداث العمل الدرامي الجديد في العاصمة اللبنانية بيروت وسط إجراءات احترازية خشية الإصابة بفيروس كورونا.

وظهرت في كواليس العمل حورية فرغلي وشيري عادل بـ «لُوك» مختلف، حيث تظهر شيري في دور فتاة محجبة، فيما تظهر حورية بشكل ولوك مغاير وذلك في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة.

ويجسد الثنائي شيرى وحورية دوري فتاتين من حارة شعبية تواجهان العديد من الصعوبات، في إطار من الدراما الشعبية والمصورة في بيروت بلبنان. 

"أيام وبنعيشها" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلى وشيرى عادل، رياض الخولى، سلوى خطاب، محمود حجازى، مصطفى عبد السلام، وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم وتدور أحداثه في 45 حلقة فى اطار شعبى للعرض خلال الموسم الشتوى المقبل.

شيري عادل بالحجاب مع حورية فرغلي
شيري عادل بالحجاب مع حورية فرغلي
شيري عادل بالحجاب مع حورية فرغلي
شيري عادل بالحجاب مع حورية فرغلي
شيري عادل بالحجاب مع حورية فرغلي
شيري عادل بالحجاب مع حورية فرغلي
شيري عادل بالحجاب مع حورية فرغلي
شيري عادل بالحجاب مع حورية فرغلي
أزمة حورية فرغلي الحالة الصحية للفنانة حورية فرغلي بعد إجراء عملية في الأنف الفنانة حورية فرغلي إيراد فيلم حورية فرغلي الدستور تحاور حورية فرغلي

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شيرى عادل بالحجاب مع حورية فرغلى فى «أيام وبنعيشها»

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