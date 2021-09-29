«الرعاية الصحية» تشارك العالم فى الاحتفال بيوم القلب

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، حملة توعية تحت عنوان (رعاية من القلب للقلب)، بالتزامن مع الاحتفال العالمي بيوم القلب، والذي يتم الاحتفال به يوم 29 سبتمبر من كل عام، كما يحتفل به العالم لعام 2021 تحت شعار "قلبي قلبك".

وتابع البيان "تهدف الحملة التوعوية (رعاية من القلب للقلب)، التي أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية عبر صفحتها على الفيس بوك، على مدار أسبوع، إلى رفع وعي كافة المواطنين بالأمراض التي تصيب القلب ومسبباتها والمؤشرات التي قد تؤدي إلى الإصابة وعوامل الخطورة، إضافة إلى الأنماط الصحية السليمة الواجب اتباعها تجنبًا للإصابة، أو التعايش مع أمراض القلب بأمان.



واستكمل البيان فيما شملت الحملة التوعوية التي أطلقتها الهيئة اليوم تزامنًا مع اليوم العالمي للقلب، بث بعض الفيديوهات، بمشاركة أساتذة من كبار الأطباء في هذا التخصص، تضمنت العادات الصحية السليمة الواجب اتباعها للحفاظ على صحة القلب أبرزها الامتناع نهائيًا عن التدخين، ممارسة الرياضة يوميًا وخاصة المشي، عدم استخدام الزيوت المهدرجة، وتناول الوجبات غير المشبعة بالدهون.

أكد د. أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، على أهمية الحملات التوعوية لتعزيز الوعي بأسباب وعوامل الخطورة المسببة للإصابة بالأمراض وأعراضها وكيفية الوقاية منها وتجنب مخاطرها أو مضاعفاتها، وذلك على صفحة الفيسبوك الرسمية وحسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وموقعها الإلكتروني على الإنترنت، والتي تعد منصات وافية بالمعلومات والخدمات الطبية والعلاجية والتوعية، لمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بما يسهم في تحسين جودة الحياة الصحية للمصريين.

أضاف السبكي: علاوة على اهتمامنا بالجانب التوعوي للوقاية من الإصابة بأمراض القلب، فإننا نهتم أيضًا بالجانب العلاجي، لافتًا إلى أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك مستشفيات مجهزة على أعلى مستوى وبأحدث التقنيات الطبية، كما تضم أمهر الأطباء في مختلف التخصصات الطبية، بل ولدينا أول مستشفى مخصص لمرضى القلب سواء الكبار أو الصغار وهو مستشفى النصر التخصصي التابع للهيئة بمحافظة بورسعيد ، وهو أول مستشفى حكومي يحصل على درجة الاعتماد بمعايير GAHAR 2021، والمعترف بها من «الأسكوا» ، ويضم المستشفى فريقًا مدربًا على أعلى مستوى من فريق مجدي يعقوب، ويقدم المستشفى كافة التدخلات الجراحية الدقيقة للقلب وعمليات القلب المفتوح وقسطرة القلب بأحدث التقنيات الحديثة وذلك ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وفق أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية.

أوضحت الدكتورة روفانا علي، المشرف العام على الإدارة العامة للمبادرات والتوعية لتعزيز الصحة والمشرف العام على السياحة العلاجية بالهيئة، نحرص على الاستفادة القصوى من معرفة كبار الأطباء المتخصصين في صحة القلب، والذين يأتون في مقدمة الكوادر البشرية الذين تضمهم هيئة الرعاية الصحية ويقدمون الخدمات الطبية والعلاجية لحالات القلب سواء للأطفال أو للكبار بمستشفيات الهيئة، وذلك لتقديم رسائل توعوية تثقيفية عن أمراض القلب، مشيرة إلى أن هناك مؤشرات أو عوامل خطورة تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب، وتشمل التدخين، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع نسبة الدهون في الدم، السمنة، السكري.

أضافت: رفع مستوى الوعي الصحي وتشجيع أفراد المجتمع على العناية والاهتمام بالصحة بشكل عام ضرورة، وهو ما يسهم في الحد من الإصابة بأمراض القلب، علاوة على تحسين الأداء تجاه العناية بمرضى القلب بشكل خاص، لافتة إلى أن اليوم العالمي للقلب يهدف إلى التشجيع على اتباع نمط حياة صحي والالتزام بالعادات الغذائية السليمة، والتركيز على أهمية الوقاية من أمراض القلب والحد من مخاطرها، والتمتع بصحة قلبية جيدة.