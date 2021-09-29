خطوة غير عادية.. كواليس رفض الرئيس الأمريكى لقاء عباس

رفض البيت الأبيض عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن».

بايدن يرفض لقاء الرئيس الفلسطيني

وقالت مصادر أمريكية وفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن البيت الأبيض رفض طلب الرئيس الفلسطيني بعقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأسبوع الماضي.

وأوضحت المصادر أن رفض رئيس أمريكي طلبًا لعقد اجتماع من الفلسطينيين هي خطوة غير عادية، خاصة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

لقاءات بايدن على هامش الأمم المتحدة

وأكدت المصادر أن البيت الأبيض بحث إمكانية عقد اجتماع بين عباس وبايدن على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أو بعدها مباشرة في واشنطن.

وتابعت المصادر الأمريكية والفلسطينية: "الطلب الفلسطيني أحيل إلى الإدارة الأمريكية لكن الرد كان سلبيًا، وأوضح البيت الأبيض للفلسطينيين أن بايدن لم يكن ينوي عقد اجتماعات جانبية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنه كان سيكتفي بزيارة قصيرة إلى الحدث فقط لإلقاء خطابه".

وأشارت إلى أن بايدن عقد ثلاثة اجتماعات مع زعماء أجانب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أنه تطرق إلى القضية الفلسطينية في خطابه، ليؤكد دعمه لمبدأ حل الدولتين.

في السياق ذاته، امتنع البيت الأبيض عن التعليق على موضوع الاجتماع مع عباس.

من جانبه، انتقد عباس، بايدن، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمنيًا، زاعمًا أن بعض الدول رفضت الاعتراف بواقع الاحتلال الإسرائيلي، بل وتشارك القيم مع إسرائيل.