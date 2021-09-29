«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي النخيل

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول النخيل مراعاتها، خلال شهر أكتوبر:

تمثلت التوصيات التي أعدها المعمل المركزي للنخيل في الآتي:

- الاستمرار في جمع الثمار في المناطق الشمالية في الأصناف المبكرة.

- الانتهاء من جمع الثمار في الوجه القبلي.

- البدء في جمع ثمار الأصناف متوسطة النضج في المناطق الشمالية.

- إضافة دفعة من السماد النيتروجيني والبوتاس بمعدل 250 جم سماد أزوتى و300 جم سماد بوتاسى لكل شجرة.

- يجب أن يكون الري بعد التسميد مباشرة.