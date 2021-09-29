الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي النخيل

مزارعي النخيل
مزارعي النخيل

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول النخيل مراعاتها، خلال شهر أكتوبر:

تمثلت التوصيات التي أعدها المعمل المركزي للنخيل في الآتي:
- الاستمرار في جمع الثمار في المناطق الشمالية في الأصناف المبكرة.
- الانتهاء من جمع الثمار في الوجه القبلي.
- البدء في جمع ثمار الأصناف متوسطة النضج في المناطق الشمالية.
- إضافة دفعة من السماد النيتروجيني والبوتاس بمعدل 250 جم سماد أزوتى و300 جم سماد بوتاسى لكل شجرة.
- يجب أن يكون الري بعد التسميد مباشرة.

-الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول نخيل البلح خلال شهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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