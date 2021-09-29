ضبط 19 ألف «لانش بوكس» وزمزمية مجهولة المصدر في الإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط 19 ألف علبة حفظ أطعمة أطفال «لانش بوكس» وزمزميات مياه، وعلب ثلاجة لحفظ الأطعمة مجهولة المصدر.

ضبط ادوات طعام مجهولة المصدر

جاء ذلك بناءً على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على السلع مجهولة المصدر حماية للمواطنين من الغش التجارى والتدليس خاصة سلع أدوات حفظ الأغذية المدرسية مع اقتراب دخول المدارس وكذلك الأدوات البلاستيكية والزجاجية.

ضبط ادوات طعام مجهولة المصدر

حيث قامت إدارة التجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية وإشراف أحمد عبد الحميد رئيس الرقابة التجارية، بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات فى نطاق منطقة أبيس على مخازن ومحلات الادوات المنزلية.

ضبط ادوات طعام مجهولة المصدر

وأسفرت الحملات عن تحرير ٣ محاضر حيازة سلع، وأدوات منزلية مجهولة المصدر وتم التحفظ على ١٩٠٠٠ علب حفظ أطعمة أطفال، وزمزميات مياه وعلب ثلاجة لحفظ الأطعمة مجهولة المصدر، و ٤٨٠ دورق زجاج مجهول المصدر، و ١٢٠٠ ماج زجاج مجهول المصدر، ز ٩٦٠ عصارة موالح مجهولة المصدر، و٢٢٦٠ طبق فاكهة زجاج مجهول المصدر.

ضبط ادوات طعام مجهولة المصدر

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.