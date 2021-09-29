الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء صرف معاشات أكتوبر الجمعة

صرف معاشات
صرف معاشات

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بدء صرف معاشات شهر أكتوبر بعد غد الجمعة، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، عبر منافذ الصرف الآلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يصل عدد المستفيدين 10.5 مليون مستفيد ومستحق عنهم، فيما يصل عدد المؤمن عليهم أكثر من 13 مليون شخص.

وأوضحت الهيئة، أنه تم تقسيم صرف معاشات شهر أكتوبر 2021 لمن يتقاضون من البريد لمنع التكدس والزحام شرائح ومنها شريحة أولى لأقل من 1000 جنيه، الشريحة الثانية وتحصل على أقل من 2000 جنيه، فيما تصل الشريحة الثالثة لاقل 3000 جنيه، ويتم صرف معاشات شهر سبتمبر 2021 من البريد تباعا وفقا لجدول الصرف.

وأعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إطلاق مجموعة خدمات تأمينية عبر بوابة مصر الرقمية والتي تمكن المواطن المصري بالحصول على تلك الخدمات بكل سهولة ويسر ودون الحاجة إلى التنقل بين المكاتب التأمينية، مشيرًا إلى أن البداية كانت بطرح 15 خدمة.

الموقع الإلكترونى طلاق فيروس كورونا إجراءات احترازية انتشار فيروس كورونا محافظات الجمهورية الهيئة القومية للتامين الاجتماعي صرف معاشات اجراءات احترازية مشددة

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وائل لطفي

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