الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تشيد بنتائج اجتماع «عملية السلام الليبية»

اجتماع عملية السلام
اجتماع عملية السلام الليبية

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي  محمد المنفي، اليوم الأربعاء، السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، واستعرض معه التطورات الأخيرة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والقوانين الانتخابية.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بحث اللقاء الاستحقاقات القادمة، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وملف المصالحة الوطنية.

ومن جانبه أشاد السفير الألماني بنتائج اجتماع "عملية السلام الليبية" لوزراء خارجية عدد من الدول الصديقة، والذي عقد في نيويورك بحضور محمد المنفي.

وشدد على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور من أجل الوصول إلى حلول كاملة للوضع في ليبيا.

وتولت ألمانيا دور الوساطة، ونظمت الحكومة الاتحادية العام الماضي قمة كبرى في العاصمة برلين بهدف إنهاء تدخل دول أخرى في النزاع مع خلال توريدات أسلحة ومرتزقة، وتمت إقامة مؤتمر متابعة لذلك في يونيو الماضي أيضا ببرلين 2 بحضور ممثلي 20 دولة ومنظمة دولية.

وشهد تمسك دولي كامل بانسحاب المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، والمضي قدما في مسار انتخابات ديسمبر المقبل.

كما شدد على ضرورة امتناع جميع الجهات الفاعلة في ليبيا عن أي أنشطة تتسبب في تفاقم الصراع، والعمل على إصلاح قطاع الأمن وإخضاعه لإشراف سلطة مدنية موحدة.

محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبي ليبيا السفير الألمانى ميخائيل عملية السلام الليبية

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وائل لطفي

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