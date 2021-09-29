الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بزيارات مفاجئة.. محافظ دمياط تتابع استعدادات العام الدراسي الجديد

محافظ دمياط تتابع
محافظ دمياط تتابع استعدادات العام الدراسي الجديد

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، زيارة مفاجئة لعدد من المدارس بمدينة دمياط وذلك للتأكد من جاهزيتهم لاستقبال العام الدراسى الجديد 2021-2022.

وتفقدت المحافظ مدارس الإمام محمد عبده الابتدائية واللوزي الثانوية بنات ودمياط التجريبية الإعدادية المطورة والشهيد عز الدين الشامي الابتدائية وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات بهم، وأيضًا الاطمئنان على ما تم تنفيذه من أعمال صيانة  بالمبانى بما تشمله من فصول وقاعات أنشطة ودورات مياه، بالإضافة إلى تجهيز غرف العزل والزائرة الصحية.

ووجهت "محافظ دمياط" بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة والإنارة والنظافة وأيضًا تواجد مصادر التهوية الجيدة مع الالتزام التام بمعايير الأمان للحفاظ على سلامة الطلاب، مؤكدة على تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم و نشر قوائم الطلاب والجداول الدراسية، والانتهاء من تلك الأعمال كافة مطلع الأسبوع القادم.

 

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط الدكتورة منال عوض إدارة مرور دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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