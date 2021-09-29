الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المرور على 138 مدرسة بنطاق 8 إدارات تعليمية خلال حملة رقابية بالبحيرة

8 إدارات تعليمية
8 إدارات تعليمية

وجه  اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات التعليمية والمدارس والوحدات المحلية لإستقبال العام الدراسي الجديد 2021-2022 وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم داخل وخارج المدارس لمراجعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة ودورات المياه والنوافذ والأثاث والفصول الدراسية والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

قامت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بحملات مكثفة للمرور على المدارس لمراجعة استعدادات المدارس للعام الدراسي، حيث تم المرور على 128 مدرسة بالإدارات التعليمية بـ"ببندر ومركز دمنهور - والنوبارية - الدلنجات - أبو حمص - الرحمانية - التحرير- شبراخيت"، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بنواحي الأمن والسلامة ومراجعة أعمال الصيانة البسيطة من دهانات وصيانة أثاث وكهرباء وسباكة والتخلص من أي تشوينات أو رواكد ومتابعة توريد الكتب المدرسية.

من ناحية أخرى افتتح هشام آمنة محافظ البحيرة، معرض منتجات المدارس الزراعية الذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بمدرسة دمنهور الثانوية الزراعية العسكرية بمشاركة 9 مدارس زراعية ويستمر لمدة أسبوع.

وأكد محافظ البحيرة، أن المعرض يأتي فى إطار توجهات الدولة، لتوفير السلع الأساسية بالأسعار الاقتصادية لمواجهة الغلاء ورفع المعاناة عن كاهل محدودي  الدخل، مشيرًا إلى أهمية التعليم الفنى فى تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم للالتحاق بسوق العمل حيث ظهر ذلك جليًا من خلال المنتجات التي يقدمها المعرض والمدارس الفنية بنطاق المحافظة والتى تعكس مدى التدريب والجهد لإعداد الطلاب وتأهيلهم وطرح منتجات عالية الجودة ذات قدرة تنافسية مع أعلى المنتجات وبأسعار مخفضة.

 

 

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