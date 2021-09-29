الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا والسفير الكندي يشهدان ورشة عمل لـ«تحسين سبل العيش والتغذية»

القاضي والسفير الكندي
القاضي والسفير الكندي خلال سبل العيش والتغذية

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والسفير لويس دوماس، سفير دولة كندا في القاهرة، اليوم، أعمال الورشة الافتتاحية والخاصة باتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين وزارة التضامن الاجتماعي (برنامج فرصة) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بشأن مشروع "تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها في محافظة المنيا"، وذلك بتمويل من السفارة الكندية بالقاهرة.

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القاضي والسفير الكندي خلال سبل العيش والتغذية  

جاء ذلك بحضور الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزير التضامن الاجتماعي، ومدير مبادرة فرصة والدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بمصر وإيمان عمران، رئيس فريق برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحسين رأفت مدير المشروع بالمنيا، ودكتور منال أبو سمرة مقرر المجلس القومي للمرأة، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والمهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة.

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القاضي والسفير الكندي خلال سبل العيش والتغذية  

قال المحافظ إن المشروع سينفذ داخل عدد (10) قرى داخل 4 مراكز مدرجة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" لمدة 18 شهر،  وذلك للمساهمة في تحسين الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش للنساء الريفيات من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية والاقتصادية مع التركيز على الأسر المتضررة من جراء جائحة كوفيد 19، ويستهدف المزارعين من صاحبات الحيازات الصغيرة والعاطلات عن العمل.

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القاضي والسفير الكندي خلال سبل العيش والتغذية  

وأشار المحافظ إلى توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ (المشروع القومي لتطوير الريف المصري) حياة كريمة لتحسين بيئة الريف المصري وهو المشروع الأكبر والأضخم على مستوى العالم والذي يشمل في مرحلته الأولى بتحسين وتطوير (1500) قرية على مستوى الجمهورية في كافة القطاعات التنموية الشاملة وتوفير فرصة عمل بالقري لكافة الفئات العمرية من النساء والرجال وتشجيع أهالي القرية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإنشاء مجمعات صناعية وزراعية.

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القاضي والسفير الكندي خلال سبل العيش والتغذية  

وأعلن المحافظ عن دعم ومساندة المشروع بالقري التي يجري بها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتشجيع السيدات الريفيات وتوفير فرص العمل لهم وزيادة مشاركتهم في قطاع الزراعة والتغذية.

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القاضي والسفير الكندي خلال سبل العيش والتغذية  

وأعرب السفير الكندي عن فخره واعتزازه بمشاركة بلاده في هذا المشروع، حيث جرى توقيع الاتفاقية مع وزارة التضامن الاجتماعي منذ أسبوعين، ورحب بالعمل مع جميع الشركاء على المستوى القومي والدولي لمجابهة آثار فيروس كورونا، كما أشاد السفير الكندي بالدعم غير المحدود الذي قدمه السيد محافظ المنيا وفريق وزارة التضامن الاجتماعي ، لدعم المشروع وأعرب عن أمنياته بالعودة إلى محافظة المنيا مرة أخرى في زيارات لاحقة.

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القاضي والسفير الكندي خلال سبل العيش والتغذية  

وقال الدكتور نصر الدين حاج الأمين إن التعاون بين منظمة الفاو والحكومة المصرية من خلال هذا المشروع الذي يتم بتمويل من الشؤون العالمية الكندية، يستهدف التصدي للتحديات المتمثلة في الحد من الأثر الناجم عن جائحة كوفيد- 19 ، حيث يولي المشروع اهتماما خاصا بمشاركة المزارعات صاحبات الحيازات الصغيرة والريفيات العاطلات عن العمل في أنشطته من خلال زيادة مشاركتهن في قطاع الأغذية والزراعة ، و يستهدف المشروع 2000 سيدة بـ10 قري من قري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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القاضي والسفير الكندي خلال سبل العيش والتغذية  

وقدم الدكتور عاطف الشبراوي عرضا حول برنامج "فرصة" ، تضمن التعريف بالبرنامج وأهدافه وكيفية الاستفادة من خدمات البرنامج ،لافتا أن برنامج "تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية " سيقدم الدعم الفني والمالي من أجل تعزيز الشركات الصغيرة في مجالات التصنيع الغذائي وسلاسل القيمة الخاصة بالمنتجات البستانية، كما سيتم مراعاة تطبيق أفضل النظم الزراعية الذكية مناخياُ و مبادئ الممارسات الزراعية السليمة.

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القاضي والسفير الكندي خلال سبل العيش والتغذية  

القاضي والسفير الكندي خلال سبل العيش والتغذية
القاضي والسفير الكندي خلال سبل العيش والتغذية
القاضي والسفير الكندي خلال سبل العيش والتغذية
القاضي والسفير الكندي خلال سبل العيش والتغذية
محافظ المنيا ورشه عمل مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية المنفذ بـ 10 قري ضمن مبادرة حياة كريمة تقليل آثار كوفيد 19 علي الأسر الأكثر أحتياجا اللواء اسامة القاضي

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