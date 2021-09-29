بـ10 طعنات.. حبس شاب قتل مسن فى الشيخ زايد

أمرت النيابة العامة في مدينة 6 أكتوبر، اليوم الأربعاء، حبس شاب، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل مسن بسبب خلافات بينهما، في الشيخ زايد، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وأمرت جهات التحقيق بتشريح جثة المجنى عليه وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به للوقوف على ظروف وملابسات مقتله.

تلقى قسم شرطة الشيخ زايد بلاغًا بالعثور على جثة مسن مقتول داخل شقته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة مسن مصاب بعدة طعنات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط المتهم بقتل شاب بطعنات متفرقة بالجسم؛ بسبب "الشذوذ".

تلقى العميد عمرو البرعي، رئيس قطاع أكتوبر، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة مسن مقتولًا داخل شقته بالحي الثالث نطاق دائرة قسم أول الشيخ زايد.

وجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ وفحص مسرح الجريمة بدقة تنسيقا مع الأدلة الجنائية.

عُثر على جثة شخص أصل إقامته إحدى محافظات الصعيد، يبلغ من العمر 61 سنة، بها 10 طعنات متفرقة بالجسم، ووجود بعثرة في محتويات الشقة.

تحريات العقيد أحمد نجم مفتش فرقة الشيخ زايد، توصلت إلى أن المجني عليه شاذ جنسيًا، كان يمارس الشذوذ مع الصبية مقابل مبلغ مالي إلا أن آخرهم، 22 سنة، رفض استكمال تلك العلاقة فوقعت بينهما مشادة.

وبحسب تحريات الرائد كريم سمير رئيس مباحث أول الشيخ زايد، أمسك الشاب بسلاح أبيض “سكين” وانهال بالطعنات على المسن فأرداه قتيلًا واستولى على مبلغ مالي ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد البدري والنقباء إسلام شوق وطارق حمزاوي ومحمد حسني معاوني المباحث من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة، تحرر المحضر اللازم، والإحالة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.